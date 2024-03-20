Fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkilerine kısıtlama
Yurt genelinde fahri trafik müfettişleri sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), yurt genelinde fahri trafik müfettişlerinin, park cezası yazma yetkilerinde kısıtlamaya gidildi.
TRT Haber'in aktardığına göre, EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığınca, fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkileriyle ilgili değişiklik yapıldı.
Buna göre, fahri trafik müfettişleri yeni bir düzenlemeye kadar sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek.
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