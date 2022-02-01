CHP'li Faik Öztrak açıkladı: İktidara geldiğimizde...

01 Şubat 2022 Salı, 13:05

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın açıklamasında Türkiye'nin yaşadığı buhranı işaret ederek AKP hükümetini eleştirdi. Öztrak, erken seçim beklentisinin yoğunlaştığı dönemde CHP'nin iktidara gelmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Öztrak, CHP'nin iktidara geldiğinde atacağı adımları açıkladı ve şunları söyledi:

"Biz bu ülkenin ihtiyacı olan elbisenin modelini de nasıl dikileceğini de çok iyi biliyoruz. Ülkemizde adaleti sağlayarak, üreterek, büyüyerek, kimseyi geride bırakmayıp kucaklayarak ülkemize hak ettiğini son model elbiseyi giydireceğiz.Yeşil mutakabata uyum sağlayacağız. Gıda ve sağlıkta kendimize yeterli hale gelmek için kamucu politikalar uygulayacağız. Orta gelir tuzağından çıkıp dünyada ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz. İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş bu elbiseyi dikeceğimiz kumaşın eksiğini gediğini anlamak için Stratejik Planlama Teşkilatını kurmaktır.. Hızla hareket ederek derhal mevcut iktidarın açıklamadığı, bilgi vermediği, gizlediği, borcu harcı, devletin milletin kasasının durumunu tespit edeceğiz.Sonra da ekonomik ve sosyal konseyi toplayacağız. Toplumun tüm kesimlerinin görüşünü alarak elbiseyi dikmeye başlayacağız. Bütün bunları 3 yeni 'K'ile yapacağız. Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar..."