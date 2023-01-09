Yayınlanma: 09.01.2023 - 12:51

Güncelleme: 09.01.2023 - 12:51

Farkına Var Derneği'nin gönüllüleri, dünyada ve özellikle Türkiye'de 2022 yılında çocuklara yönelik gerçekleştirilen hak ihlallerine yönelik hazırladığı "Çocuk Hakları Raporu"nu yayımladı.

Raporda, basına yansıyan ve Türkiye'nin gündemine oturan olayların yanı sıra; kaybolan, zorla evlendirilen ve rıza dışı çalışan çocuklara da yer verildi.

Çocuklar için alınan kararlara ve olumlu gelişmelere de değinen dernek, yurttaşların çocuk haklarının ve çocuklara yönelik hak ihlallerinin araştırılmasının önemini daha iyi anlamaları için çaba harcamaktadır. Rapora göre 2022 yılında Türkiye'de birçok çocuk bakımverenlerin ihmalinden dolayı yaşamını yitirdi. Kaybolan çocuklardan ise hala haber alınamayanlar mevcut ve ailelerin arama çalışmaları devam ediyor.

Çocukların beden dokunulmazlığına yönelik suçlarda herhangi bir azalmanın olup olmadığı ile ilgili ise herhangi bir resmi veri yayınlanmadı.

Ayrıca yerel yönetimler ve özellikle belediyeler ise çocukların katılım haklarını dikkate alarak psikolojik gelişimlerini ve motor becerilierini öne çıkaracak projeler gerçekleştirdiler.