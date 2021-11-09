Fatih Portakal'dan çok sert NTV tepkisi

09 Kasım 2021 Salı, 18:25

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve AKP'lilere dair video izletirken NTV'de ve Haber Global'de canlı yayın kesildi.

İzletilen videoda Erdoğan'ın kadınlara, madenci yakınlarına, hayatını kaybeden askerlere dair söylemleri, AKP'lilerin Erdoğan'a "Peygamber" demesi gibi konuşmalar yer alıyor.

PORTAKAL: NE KORKAK BİR HABER KANALISINIZ

Gazeteci Fatih Portakal da sosyal medya hesabından, NTV'nin yayını kesmesine tepki gösterdi, Portakal, "Ne korkak bir haber kanalısınız NTV! İktidardan dökülen her şeyi yayınlarsınız, muhalefetin sözlerini seçerek verirsiniz ya da ‘başıma bir şey gelir’ korkusuyla sansürlersiniz. Sonra da tarafsız yayından bahsedersiniz. Hadi canım sizde…" ifadelerini kullandı.