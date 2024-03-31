Fatih'te '13 kişilik' seçmen sandığı dikkat çekti

Fatih’te 31 Mart yerel seçimlerinde Tahtakale Mahallesi’nin 13 seçmeninin bulunması dikkat çekti. İstanbul’daki en düşük seçmene ait olan sandıkta vatandaşlar oy kullanmaya devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:23
Fatih'te '13 kişilik' seçmen sandığı dikkat çekti
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İstanbul’un en işlek yerlerinden biri olan Eminönü’ndeki Mimar Sinan İlkokulu’na sabah saatlerinden itibaren birçok seçmen gelerek oylarını kullandı.

Okuldaki 2252 numaralı sandık ise yalnızca 13 kişilik seçmen sayısıyla dikkat çekti. İl, ilçe ve mahalle seçimlerinin tamamında oy kullanabilen Tahtakale Mahallesi vatandaşları İstanbul’daki en düşük seçmen sandığını oluşturdu.

Sandık görevlileri, 13 seçmenin hepsinin oy kullanmasını bekliyor.

"İSTANBUL’UN EN DÜŞÜK SEÇMENİN OLDUĞU YERİZ, GENEL OLARAK 13 KİŞİYİZ"

Seçmen sayısı hakkında konuşan Fatih Tahtakale Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Seçer, "Nasip olursa 4. dönem mahalle muhtarlığı seçimine girmekte bulunuyoruz. Daha önce 60 - 70 seçmenimiz olmuştu. Ev ve otel olmadığı için 13 seçmene düştük. Seçmenimiz yok ancak esnaflarımıza gelen tebligatlar, maliyecilerin getirmiş olduğu kağıtlar, onlarda yoğunluğumuz var. Gündüzleri 1 milyon kişiyi geçen bir Tahtakale’miz var. Piyasa canlı. Tabii akşamları ev ve otel olmadığından dolayı 13 seçmene düştük. Ama görevimiz devam ediyor. Şu an da İstanbul’un en düşük seçmenin olduğu yeriz, genel olarak 13 kişiyiz" dedi.


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