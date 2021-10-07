Fatih'te çantada 3 milyon dolar taşıyan iki kardeş gasp girişimine uğradı
Fatih'te yanlarında 3 milyon dolar taşıyan iki kardeş, sokak ortasında iki şahsın gasp girişimine uğradı. Çantayı alamayan şahıslar olay yerinden hızlıca uzaklaştı.
Fatih Laleli'de içerisinde 3 milyon dolar bulunan çantayla yürüyen iki kardeş, iki kişinin gasp girişimine uğradı. Kendilerine doğrultulan iki tabancaya aldırmayan kardeşler, çantayı canları pahasına korudu. Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, 4 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çantalarında 3 milyon dolar bulunan iki kardeş, iş yerlerine gitmek için yürüdükleri sırada silahlı iki kişi tarafından gasbedilmek istendi. İki gaspçının ellerindeki tabancaları doğrulttuğu kardeşler çantayı kaptırmamak için canları pahasına direndi. Çantayı alamayan gaspçılar, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.
'BANA DA SİLAH DOĞRULTTULAR'
Olayın tanıklarından esnaf Turan Kalkan, "Sabah 09.00 sıralarıydı. Ticaretle uğraşan arkadaşlarımız var. İki kişi arabadan, arkadaşların olduğu yöne yöneldi. İki tane silahlı saldırgan arkadaşa silah doğrultu. Biz orada müdahale ettik. O sırada diğeri bana silah doğrulttu. Ben de geri kaçtım. Çok zorladılar çantayı vermemek için. Daha sonra şüpheliler kaçtı. Gasba uğrayanlar bizim iş hanındalar. Kendilerini tanıyoruz ama birkaç günden beri gelmiyorlar. Söylentilere göre çantada 3 milyon dolar varmış. Biz 32 seneden beri buradayız. Önceden güven timleri vardı. Bugünlerde sokakta yoklar. Neden yoklar bilmiyorum. Tabii bu da emniyetin bileceğin iş" dedi.
'BÖYLE OLAYLAR YOKTU'
Çevredeki bir diğer esnaf Kadri Karaer ise, "Gasp girişimi oldu. Para çantasını arabadan indirdiklerinde takip etmişler. İki kişi silahlı saldırı yaptı paraları almak için ama alamadılar. Bizim komşularımız, ofisleri var burada. Söylentiye göre 3 milyon dolar varmış çantada ama net değil tabii. Birkaç aya kadar böyle olaylar yoktu. Yeni yeni başladı. Bitmiş bir şeydi ama tekrardan bu tür olaylar dönmeye başladı" dedi.
GASP ANLARI KAMERADA
Yaşanan gasp anları çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin sokakta elinde çanta ile yürüyen kardeşlere tabanca doğrulttukları ve kardeşlerin buna rağmen çantayı kaptırmayarak bir iş hanına girdikleri görülüyor.
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