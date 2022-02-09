Fatih'te tarihi sur yola devrildi
İstanbul'da gece etkili olan yağışın ardından Fatih'teki tarihi surun bir parçası yola devrildi. Zabıta ekipleri, yolun bir şeridini trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
İstanbul'da gece etkili olan yağış sonrası Vatan Caddesi'nin Edirnekapı istikametindeki bağlantı yolunun kenarında bulunan tarihi surların bir bölümü, sabah saatlerinde yola devrildi.
Zabıta ekipleri, yoğun yaya ve trafik akışının olduğu yolda, güvenlik önlemi aldı. Yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak, araçların kontrollü geçişi sağlandı.
İBB yetkilileri devrilen sur parçasının kaldırılması için çalışma başlattı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Eğitime kar engeli
- DSÖ’den yeni varyant açıklaması
- Falyalı suikastında tutuklama kararı
- 'Aksakallar' Binali Yıldırım başkanlığında toplandı
- İkinci 'Kadir Şeker' olayı: Tolga Daşkıran beraat etti
- Falyalı'nın ölümüne ilişkin Peker'den dikkat çeken hamle
- Sigarayı bırakmak isteyenlere 'patlıcan' önerisi
- Fatih Terim, Galatasaray'a başkan olur mu?
- Kaz Dağları'nda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı
- Zam isteyen Darinda Çorap emekçileri işten atıldı