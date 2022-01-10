Fatih'te yavru köpeğe cinsel saldırı
İstanbul Fatih'te bir kişinin cinsel saldırısına maruz bırakılan yavru köpek, yaşam mücadelesi veriyor. Mahallelinin ihbarı sonucu yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüphelinin, son olarak akıl hastası olup olmadığının belirlenmesi için gözlem altına alınmasına karar verildi.
Olay, 9 Ocak günü saat 13.30 sıralarında, Ayvansaray Mahallesi Püsküllü Sokak'ta meydana gelmişti. Sokak köpeğine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli, mahalle sakinleri tarafından polise ihbar edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Ö.B'yi yakalayarak gözaltına almıştı. Şiddet gördüğü iddia edilen köpek ise Fatih Belediyesi ekiplerine teslim edilmişti.
Köpek, ekipler tarafından tedavi edilmek üzere barınağa götürülmüştü. Şiddete uğradığı iddia edilen köpek ile mahalle sakinlerinin olay yerindeki görüntüleri, cep telefonu kamerasına da yansımıştı.
"MAKAT KISMINDA DA ZORLAMAYA BAĞLI MORARMALAR TESPİT EDİLDİ"
Yedikule Hayvan Barınağı yöneticisi Meral Olcay, istismara uğrayan köpeğin sağlık durumuna ilişkin olarak şu açıklamayı yapmıştı:
“Bugün öğle saatlerinde, Ayvansaray mahallesinde metruk bir binada, evsiz biri tarafından bir yavru köpeğin şiddet ve istismara uğramış olduğu ihbarı geldi. Fatih Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce yavru kurtarılarak barınağımızın tedavi merkezine getirildi. Başına almış olduğu darbe nedeni ile burnu kan içinde ve makat kısmında da zorlamaya bağlı morarmalar olduğu tespit edildi. Mahalledeki hayvanseverler sayesinde zanlı, polis tarafından yakalandı. Muayene yi yapan, veteriner hekim arkadaşımız tarafından epikriz raporu hazırlanarak karakola iletildi. Hukuksal işlemler için suç duyurusunda bulunan mahallenin, duyarlı insanlarına teşekkür ederiz. Yavrumuzun ilk müdahalesi yapıldı. Masum kız umarım sabaha daha iyi olacak.”
ADLİYEYE GETİRİLDİ
Ayvansaray Mahallesi'nde dün köpeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Ö.B. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Müracaat Savcılığı'na çıkarılan şüpheli Ö.B. davranışları ve soruşturmayla ilgili olmayan sözler söylemesi üzerine akıl hastası olma ihtimali gözetilerek İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen raporda, şüphelinin "psikotik bozukluk veya şizofreni hastalığı olduğu düşünüldüğü, paranoid hezeyanlarının mevcut olduğu ve atak halinde olduğu, toplum için tehlikelilik arz ettiği, tehlikeliliği geçene kadar psikiyatri servisinde yatırılarak tedavi edilmesi gerektiği" bildirildi.
Bunun üzerine savcılık, suçu işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan şüpheli Ö.B'nin ceza ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için gözlem altına alınması için mahkemeye talepte bulundu.
ÜÇ HAFTAYI GEÇMEMEK ÜZERE GÖZLEM ALTINA ALINACAK
Nöbetçi İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan sabıkasız, bekar ve işsiz olduğunu söyleyen şüpheli Ö.B'nin, "Hastaneye gitmek istemiyorum, çalışmak istiyorum" dediği öğrenildi.
Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin akıl hastası olduğunu belirterek tespiti için gözlem altına alınmasını talep etti. Hakimlik, savcılığın talebini yerinde bularak şüphelinin akıl hastası olup olmadığının ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde üç haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verdi.
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