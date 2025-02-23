Feci kaza... Otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Feci kaza... Otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!
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AA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 10:21

M.T. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Ozan beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki yolculardan Y.K.K, Y.S, M.T, A.K. ve E.E. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Etiketler: #Yozgat #otobüs #kaza

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