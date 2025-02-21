FETÖ hükümlüsü eski hakim Samsun'da yakalandı
Samsun'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski ağır ceza hakimi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan eski ağır ceza hakimi H.A'yı (56) Alaçam ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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