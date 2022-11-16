FETÖ şüphelisi, Sisam Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan hakkında soruşturma bulunan İ.Z., Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçma hazırlığındayken, jandarma tarafından sahilde yakalandı.

DHA
16 Kasım 2022 Çarşamba, 12:08
FETÖ şüphelisi, Sisam Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Kasım sabahı FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan hakkında soruşturma bulunan İ.Z.’nin Güzelçamlı Mahallesi, Sazlık mevkisinden yurtdışına kaçma hazırlığında olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, İ.Z.'yi sahilde Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan İ.Z.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


FETÖ/PDY fetö Yunanistan

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