FETÖ'den ceza alan hakim Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, FETÖ şüphelisi ihraç hakim B.Ö., gözaltına alındı.

DHA
20 Kasım 2021 Cumartesi, 15:12
FETÖ'den ceza alan hakim Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
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Güvenlik güçleri, İpsala’da 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan B.Ö.'yü yakaladı. 

Gözaltına alınan ve yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisinin bulunduğu belirlenen B.Ö.'nün, görevinden ihraç edilmiş hakim olduğu tespit edildi.


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