FETÖ'den ceza alan hakim Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
Edirne’nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, FETÖ şüphelisi ihraç hakim B.Ö., gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, İpsala’da 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan B.Ö.'yü yakaladı.
Gözaltına alınan ve yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisinin bulunduğu belirlenen B.Ö.'nün, görevinden ihraç edilmiş hakim olduğu tespit edildi.
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