FIFA 23'ün ilk videosu geldi! FIFA 23 Türkiye satış fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak?

21 Temmuz 2022 Perşembe, 12:36

Electronic Arts'ın (EA) popüler futbol oyunu FIFA 23, son kez FIFA ismi ile yayınlandı. FIFA 23'ün çıkmasına 2 ay kala Steam'de ön sipariş fiyatı açıklanan FIFA 23'ün normal ve Ultimate Edition sürümleri yayınlandı.

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FIFA 23 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Futbol severlerin ilgilendiği oyunun PlayStation 5 versiyonu 800 TL'ye ön siparişe sunuldu. 21 Ağustos'tan önce ön sipariş verdiğiniz taktirde FIFA World Cup FUT Hero eşya hediyesinin de ekleneceği Ultimate Edition ise 1000 TL.

PC için ise, FIFA 23'ün standart sürümü Steam'de yine 699 TL, Ultimate sürümü ise 899 TL'den ön siparişe açıldı.

FIFA 23 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sport yetkilileri, oyunun tanıtım videosunu paylaştı ve çıkış tarihini de açıkladı. Yapılan paylaşıma göre FIFA 23, 30 Eylül'de oyunseverlerle buluşacak.

FIFA 23 ULTİMATE SÜRÜM KAPAĞI

'Önde iki olağanüstü güç' olarak adlandırılan EA Sports, resmi Twitter hesabı aracılığıyla Mbappe'nin Chelsea Women forveti Sam Kerr ile oyun kapağında partner olarak yer aldığını duyurdu. Böylece, oyun tarihinde ilk kez bir kadın futbolcu kapakta yer aldı.

FIFA İLE SON KEZ

FIFA ile olan anlaşmanın sona ermesi sebebiyle EA Sports, serinin FIFA isimli son oyunu olarak FIFA 23'ü piyasaya sürecek. Bundan sonra serinin yeni oyunu EA Sports FC adıyla satışa sürülecek.