Film gibi silahlı saldırı: Refakatçi olarak girdi...
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırılan İbrahim Toprak (35), tedavi gördüğü hastanede yeniden silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırgan yakalanırken, Toprak'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
İbrahim Toprak, (35) dün uğradığı silahlı saldırının ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
REFAKATÇİ OLARAK GİRDİ
Bugün ziyaret saatinde hastaneye gelen A.Ç., refakatçi gibi davranarak girdiği odada Toprak'a tabancayla ateş etti.
Kasık bölgesinden yaralanan Toprak'a ilk müdahale serviste bulunan sağlık çalışanları tarafından yapıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, güvenlik gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hastane çevresinde olduğunu belirledikleri şüpheli A.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
ODADAN KAÇTI
A.Ç.'nin hastane koridorunda dolaştığı ve odaya girdiği anları güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde zanlı odaya girdikten sonra silah sesini duyanların koridorda koşması ve odadan çıkan zanlının kaçması da yer alıyor.
Öte yandan İbrahim Toprak'ın dün silahla yaralanması olayıyla ilgili failin belli olmaması nedeniyle bu olayın şüphelisinin de A.Ç. olabileceği değerlendiriliyor.
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