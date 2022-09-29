Financial Times: Türkiye ile Yunanistan arasında doğrudan askeri çatışma riski arttı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, liderlerin açıklamalarıyla tırmanırken İngiliz Financial Times (FT) gazetesi oldukça sert bir Türkiye analizi yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye'nin haklarını savunmak için gerektiğinde elimizdeki tüm imkanları kullanacağız" sözlerine atıf yapan FT, "Erdoğan, NATO üyesi olan komşusunu işgal etmek için bir dizi ince örtülü tehditte bulunurken, tarihi düşmanlar arasındaki ilişkiler son aylarda on yılların en kötü seviyesine ulaştı" ifadelerine yer verdi.
"NATO'DA ALARMA NEDEN OLDU"
FT, Türkiye ile Yunanistan arasında doğrudan çatışma ihtimalini ise şu sözlerle tarif etti:
"Sert konuşma, sınırlı da olsa doğrudan askeri çatışma tehdidini artırdı ve ittifakın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından birleşik bir cephe oluşturmaya çalıştığı bir zamanda NATO'da alarma neden oldu..."
OLASI EN KÖTÜ SENARYO
FT'ye konuşan, İstanbul merkezli Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (Edam) başkanı Sinan Ülgen, Yunanistan ve Türkiye'nin doğrudan karşı karşıya geldiği son döneme atıfta bulunarak, "1996'dan bu yana ikili ilişkiler açısından en kırılgan ve istikrarsız ortama ulaştık" dedi.
Ülgen'e göre iki ülke, olası en kötü senaryo bağlamında, uluslararası güçlerin gerilimi azaltmak için devreye girmesinden önce, tartışmalı bir ada veya kaya oluşumu üzerinden "sınırlı bir askeri çatışmaya" iştirak edebilir.
"ZORLU SEÇİMLER ÖNCESİ..."
FT ayrıca, 2023'te yapılacak Türkiye Genel Seçimleri'ni işaret ederek, "Zorlu seçimler öncesi milliyetçi seçmene kur yapan Türk cumhurbaşkanı, bu ayın başlarında Yunanistan'ı, 'bir gece aniden gelebilecekleri' konusunda uyarmıştı" ifadelerine yer verdi.
Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan, Ankara Bilkent Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ioannis Grigoriadis'e göre, "Bu tür tehditler sayesinde Türkiye'ye karşı askeri varlığını sürdürme ihtiyacı meşrulaşan Yunanistan'ın, uluslararası toplumdaki konumu daha güvenilir hale geldi."
ADALARA ASKERİ SEVKIYAT
Türkiye, Yunanistan'ı, uluslararası hukuka göre askerden arındırılması gereken Ege adalarını silahlandırmakla suçluyor. Türk basını bu hafta içinde, Samos ve Midilli adalarına ABD yapımı askeri araçların sevk edildiğini belgeleyen uydu görüntüleri yayınladı. Yunan hükümeti ise görüntüleri, "Yunanistan'ı saldırgan olarak göstererek gerçeği çarpıtan Türk propagandasının bir parçası" olarak tanımladı.
Türkiye, bir süre önce de Atina'yı, Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini Türk F-16 savaş uçaklarına "radar kilidi" atmakla suçlamıştı. Yunanistan tüm suçlamaları reddetti.
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