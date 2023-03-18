Galata'da dehşet anları: Otomobil yayaların arasına daldı

İstanbul Galata’da bir otomobil caddede yürüyen yayaların arasına daldı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 09:25
Abone Ol google-news

İstanbul'da dün akşam 20.45 sıralarında Beyoğlu Galip Dede caddesinde iddiaya göre, 34 CZA 431 plakalı araç sokaktan caddeye doğru hızla dönüş yaptığı sırada cadde üzerinde yürüyen yayaların arasına daldı.

Yayalardan ikisine çarparak metrelerce kaputunun üstünde götüren araç, yol kenarındaki demir dubalara çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durdu.

Çevrede bulunan yurttaşlar panik ile koştururken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kaza anları cadde üzerinde bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Görüntülerde yayaların caddede yürüdükleri sırada beyaz renkli aracın hızla dönüş yaptığı cadde üzerinde yürüyen iki yayaya çarptığı görülüyor.



Galata trafik kazası

İlgili Haberler

Gaziosmanpaşa'da dehşet! Anne ve çocukları beton mikserinin altında kaldı

Gaziosmanpaşa'da dehşet! Anne ve çocukları beton mikserinin altında kaldı
İstanbul'da baltalı oduncu dehşeti: Başına odunla vurulan genç felç kaldı

İstanbul'da baltalı oduncu dehşeti: Başına odunla vurulan genç felç kaldı
Başını satırla kesip 'Deccali vurdum' demişti... Tarikat yurdundaki dehşette karar çıktı

Başını satırla kesip 'Deccali vurdum' demişti... Tarikat yurdundaki dehşette karar çıktı

En Çok Okunan Haberler