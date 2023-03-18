Galata'da dehşet anları: Otomobil yayaların arasına daldı

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 09:25

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 09:25

İstanbul'da dün akşam 20.45 sıralarında Beyoğlu Galip Dede caddesinde iddiaya göre, 34 CZA 431 plakalı araç sokaktan caddeye doğru hızla dönüş yaptığı sırada cadde üzerinde yürüyen yayaların arasına daldı.

Yayalardan ikisine çarparak metrelerce kaputunun üstünde götüren araç, yol kenarındaki demir dubalara çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durdu.

Çevrede bulunan yurttaşlar panik ile koştururken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kaza anları cadde üzerinde bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Görüntülerde yayaların caddede yürüdükleri sırada beyaz renkli aracın hızla dönüş yaptığı cadde üzerinde yürüyen iki yayaya çarptığı görülüyor.



