Hatay'ın ilçeleri! Hatay'ın kaç ilçesi var? Hatay'ın ilçe nüfusları kaç? Hatay'ın ilçe belediyeleri hangi partiden?

Payas

Payas ilçesinde, yerleşim neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Anadolu'yu Suriye ve Ortadoğu'ya bağlayan güzergâh üzerinde olması sebebiyle tarihin her döneminde Payas bölgesi stratejik bakımdan önemli bir yerleşim bölgesi olmuştur. Payas'ın eski çağlardaki adı Baias'tır. Sonraları Bayyas, Bayas ve son olarak da bugünkü hali olan Payas adını almıştır. 1939 yılında Hatay'ın anavatana katılımıyla sınır kenti olan Payas Hatay’a bağlanmıştır. 1970'li yıllara kadar bir tarım ve bahçecilik beldesi olan Payas, İskenderun Demir ve Çelik Fabrikası'nın kurulmasıyla bir anda büyümüş, 7.000'lerde olan nüfusu 25.000'lere kadar yükselmiştir. O günden bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyen Payas, bugün sanayi ve ticarete dayalı ekonomisi, tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin önemli ilçelerinden birisidir. Payas, 12 Kasım 2012'de 6360 sayılı kanun ile Dörtyol'a bağlı bucak iken ilçe olmuştur.

Yüzölçümü 157 km², nüfusu 2022 yılına göre 43.919'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %42,92 oy oranıyla AKP'nin adayı Bekir Altan olmuştur.