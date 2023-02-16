Hatay'ın ilçeleri! Hatay'ın kaç ilçesi var? Hatay'ın ilçe nüfusları kaç? Hatay'ın ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2022 yılına göre toplam 1.686.043 olup, 847.128 erkek ve 838.915 kadından oluşmaktadır. Hatay'ın trafik plaka numarası 31, alan kodu ise 0326'dır.
Hatay'ın 15 ilçesi vardır.
Hatay'ın ilçeleri: Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı.
Altınözü
Altınözü, Hatay'ın güneydoğusunda yer alan, Suriye ile sınırı olan ilçelerindendir. Bağlı 48 mahallesi vardır. Toprağı tarıma elverişli olup, en yoğunu zeytincilik olmak üzere, tütün, buğday, arpa, biber ve çeşitli sebze meyveler yetiştirilir. Hatay'da zeytin tarımının en yoğun olduğu ilçedir. İlçede, sulamada kullanılan yapay bir gölet olan Yarseli Barajı vardır.
Yüzölçümü 392 km², nüfusu 2022 yılına göre 60.344'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %63,19 oy oranıyla AKP'nin adayı Rıfat Sarı olmuştur.
Antakya
Tarih kaynaklarına göre Antakya, MÖ 300 civarında Büyük İskender'in komutanlarından Seleucus Nicator tarafından kurulmuştur. Antik kaynaklara göre Antakya, üç yüz bin nüfusuyla Roma İmparatorluğu'nun 3. dünyanın ise 4. büyük kentiydi.
Yüzölçümü 703 km², nüfusu 2021 yılına göre 399.045'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %55,26 oy oranıyla AKP'nin adayı İzzettin Yılmaz olmuştur.
Arsuz
İlçe, Amanos Dağları ve Akdeniz kıyısı arasında yer almaktadır. Uluçınar ile Gökmeydan mahallelerinden oluşan ilçe merkezine tamamı dağlık ve kırsal kesimlerde bulunan 25 köy bağlıdır. İlçenin ekonomik durumu tarım, hayvancılık, turizm ve balıkçılığa dayanmaktadır. Arsuz, yüzölçümü bakımından Hatay'ın 4. büyük ilçesidir.
Yüzölçümü 462 km², nüfusu 2022 yılına göre 101.233'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %71,93 oy oranıyla CHP'nin adayı Asaf Güven olmuştur. Belediye başkanı, 2020'de AKP'ye geçmiştir.
Belen
İlçe, Amanos Dağlarında yer almaktadır. Belen, Türkiye'nin önemli geçitlerinden Belen Geçidi'ne de adını veren bir yerleşim yeridir. Belen'in şehir teşkilatlanmaları 1516 yılı, Yavuz Sultan Selim dönemine kadar dayanmaktadır. Belen Osmanlı döneminde Halep Vilayeti'ne bağlı bir ilçe olmuştur. Hatay'ın Türkiye'ye katılmasıyla İskenderun ilçesine bağlı bucak haline getirilen Belen, 7 Mayıs 1990'da 3644 sayılı kanun ile ilçe olmuştur.
Yüzölçümü 213 km², nüfusu 2022 yılına göre 34.449'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %61,06 oy oranıyla MHP'nin adayı İbrahim Gül olmuştur.
Defne
Defne, Hatay'da Antakya'nın güneyinde yer alan ilçedir. 2012 yılında çıkan belediyeler yasası ile Antakya'dan ayrılmış ve ayrı ilçe ilan edilmiştir. İlçe, Hatay Merkezi ikiye bölünerek meydana getirilmiştir ve parçalardan güneyde yer alan Defne ilçesi olarak adlandırılmıştır.
Yüzölçümü 155 km², nüfusu 2022 yılına göre 165.494'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %68,54 oy oranıyla CHP'nin adayı İbrahim Güzel olmuştur.
Dörtyol
İlçe, Doğu Torosların uzantısı olan Nur Dağları (Amanos) ile Akdeniz'in İskenderun Körfezi arasında Kuzey-Güney doğrultusunda uzanan Dörtyol ve Payas Alüvyal ovalarından meydana gelmiştir. Doğusunda Nur Dağlan ve Hassa ilçesi, batısında Akdeniz ve İskenderun Körfezi, Kuzeyinde Erzin ilçesi ve güneyinde ise İskenderun ilçesi bulunmaktadır. İklimi; yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olup, tipik bir Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. İlçede yağışlar yağmur şeklinde olup, Türkiye'de Rize ilinden sonra en fazla yağış alan merkezlerdendir.
Yüzölçümü 342 km², nüfusu 2022 yılına göre 128.941'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %47,76 oy oranıyla MHP'nin adayı Fadıl Keskin olmuştur. Belediye Başkanı, 2021'de MHP'den istifa etti.
Erzin
İlçenin ekonomisi; tarıma dayalı olup başlıca gelir kaynağı narenciye üretimidir. Tahıl ve sebze yetiştiriciliği ile son zamanlarda hızla artan seracılık sektörü de önemli ekonomik kaynaklarındandır. Ayrıca İskenderun Demir-Çelik Fabrikalarının da ekonomiye etkisi bulunmaktadır. İlçede 2 tane sulama kooperatifi bulunmaktadır.
Yüzölçümü 360 km², nüfusu 2022 yılına göre 41.558'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, 60,40% oy oranıyla CHP'nin adayı Ökkeş Elmasoğlu olmuştur.
Hassa
Hassa ilçesi, 1864-1865 yıllarında Amanos Dağlarında yaşamakta olan “Ulaşlı” boyunun isyanı üzerine bölgeye gönderilen Osmanlı Fırka-i Islahiye birlikleri komutanı olan İbrahim Derviş Paşa’nın isyanı bastırarak bölgede konaklaması ile kurulmuştur. İlçe merkezinin içme suyu ihtiyacı Ödek, Pınarbaşı, Uyuzpınarı ve İncesu kaynak sularından sağlanmaktadır. Ayrıca Çardak Yaylasından getirilen ve sadece içme suyu olarak kullanılan su, ilçenin belirli yerlerinde halkın ihtiyacını karşılamaktadır. Hassa ilçesinin ekonomisinde tarım ve hayvancılık önemli geçim kaynağını oluşturmaktadır.
Yüzölçümü 520 km², nüfusu 2022 yılına göre 56.675'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %55,01 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Karataş olmuştur.
İskenderun
MÖ 333 yılında, Büyük İskender’in İssos yakınlarında kazandığı zaferden sonra Alexandreia adıyla kurulmuştur. Bu kent kurulmadan önceleri ise burada Myriandos adında bir Fenike şehri bulunmaktaydı. Makedonya Kralı Büyük İskender'in, Pers İmparatoru III. Darius’a karşı İsos Vadisi'nde üstünlük sağlamasıyla temeli atılan bu şehir, sahip olduğu coğrafi önemin etkisiyle tarihinde birçok defa işgale uğramıştır. İlçe çevresinde doğal plajlar ve yaylalarla çeşitli mesire yerleri vardır. İlçe merkezi, planlı bir biçimde çağdaş şehircilik anlayışına uygun olarak gelişmektedir. İlçenin ana caddeleri denize dik iner. Deniz kıyısındaki alan, Atatürk heykeli ve çevresiyle kıyıya paralel uzanan Atatürk Bulvarı, eğlence ve spor tesisleriyle yeniden düzenlenerek 1985'te hizmete açılmıştır.
Yüzölçümü 247 km², nüfusu 2021 yılına göre 251.682'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %40,37 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Fatih Tosyalı olmuştur.
Kırıkhan
Kırıkhan, coğrafi konum ve yüzölçümü bakımından Hatay'ın en büyük ilçesidir. İlçe topraklarının batısında Amanos Dağları, doğusunda Suriye, güneyinde ise Amik Ovası bulunur. İlçe geçimini %50'si tarım, %28'i sanayi, geri kalanları ise diğer meslek alanlarıyla sağlamaktadır.
Yüzölçümü 715 km², nüfusu 2022 yılına göre 121.028'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %58,87 oy oranıyla AKP'nin adayı Ayhan Yavuz olmuştur.
Kumlu
Kumlu ilçesi, Antakya (Merkez ilçe), Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleriyle komşudur. Amik ovasının merkezinde bulunan ilçe Amik Gölünün istilası altında çeşitli sazlıklarla kaplı bataklık bir yer iken, 1945 yılında iskân yeri olarak tahsis edilmiştir. 1956 yılında Hamam Köyü’nde bulunan nahiye ve jandarma teşkilatı Killik köyüne nakledilmiştir. 1965 yılında nüfusu 2000’in üzerine çıkmasıyla kasaba olan Killik Köyünde 1968 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. 1945 yılından bu yana halk arasında 'Kumul' olarak anılan yerleşim yerinin adı ise belediye teşkilatının kurulmasıyla 'Kumlu' olarak değiştirilmiştir. Kumlu, 9 Mayıs 1990'da 3644 sayılı kanun ile Reyhanlı'ya bağlı bucak iken ilçe olmuştur.
Yüzölçümü 225 km², nüfusu 2022 yılına göre 13.333'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %60,70 oy oranıyla MHP'nin adayı Mehmet Deli olmuştur.
Payas
Payas ilçesinde, yerleşim neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Anadolu'yu Suriye ve Ortadoğu'ya bağlayan güzergâh üzerinde olması sebebiyle tarihin her döneminde Payas bölgesi stratejik bakımdan önemli bir yerleşim bölgesi olmuştur. Payas'ın eski çağlardaki adı Baias'tır. Sonraları Bayyas, Bayas ve son olarak da bugünkü hali olan Payas adını almıştır. 1939 yılında Hatay'ın anavatana katılımıyla sınır kenti olan Payas Hatay’a bağlanmıştır. 1970'li yıllara kadar bir tarım ve bahçecilik beldesi olan Payas, İskenderun Demir ve Çelik Fabrikası'nın kurulmasıyla bir anda büyümüş, 7.000'lerde olan nüfusu 25.000'lere kadar yükselmiştir. O günden bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyen Payas, bugün sanayi ve ticarete dayalı ekonomisi, tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin önemli ilçelerinden birisidir. Payas, 12 Kasım 2012'de 6360 sayılı kanun ile Dörtyol'a bağlı bucak iken ilçe olmuştur.
Yüzölçümü 157 km², nüfusu 2022 yılına göre 43.919'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %42,92 oy oranıyla AKP'nin adayı Bekir Altan olmuştur.
Reyhanlı
Reyhanlı daha önceki tarihlerde İrtah Dinlenme yeri anlamına da gelir. Genelde birkaç Arap aşiretinin yaşadığı yer olarak bilinen İrtah adında küçük bir kasaba idi. 16. yüzyıldan itibaren yoğunlukla Rey bölgesinden göçebe olarak gelen Türkler bu kasabaya yerleşmişlerdir. Reyhanlı birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Tarihi İsa'dan önce Yontma Taş Çağı'na kadar uzanır. Binlerce senelik geçmişinin tarihi henüz saptanamayan Hurriler ve Mitanniler'in Hatay'da egemenliklerinin izleri tespit edilmiştir.
Yüzölçümü 592 km², nüfusu 2022 yılına göre 108.092'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %59,11 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Hacıoğlu olmuştur.
Samandağ
Samandağ; Musa Dağı, Keldağ ve Saman Dağı arasında bulunan, Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada oluşmuş deltada kuruludur. Samandağ'da herkes birbirinin milliyetine ve dinine büyük saygı gösterir.
Yüzölçümü 446 km², nüfusu 2022 yılına göre 123.447'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %63,24 oy oranıyla CHP'nin adayı Refik Eryılmaz olmuştur.
Yayladağı
Yayladağı ilçesi Hatay’ın güneyine düşmektedir. İlçenin doğusunda ve güneyinde Türkiye-Suriye sınırı bulunur. Kuzeybatıda Samandağı, kuzeyde Antakya ile komşudur. Yayladağı ilçesinin 47 tane mahallesi vardır.
Yüzölçümü 465 km², nüfusu 2022 yılına göre 36.803'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %55,65 oy oranıyla AKP'nin adayı Mustafa Sayın olmuştur. Mustafa Sayın’ın vefat etmesi nedeniyle 5 Şubat 2021'de yerine gelen Mehmet Yalçın yeni belediye başkanı olmuştur.
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