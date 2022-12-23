İstanbullular dikkat! İSKİ duyurdu: 3 ilçede su kesintisi

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2022 Cuma, 13:28
<p>İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.</p>

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

<p>İşte 23 Aralık 2023 Cuma günü su kesintisinin yapılacağı ilçeler...</p>

İşte 23 Aralık 2023 Cuma günü su kesintisinin yapılacağı ilçeler...

<p>Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 11:34'te başlayan su kesintisinin saat 17:00 civarında bitmesi bekleniyor.</p>

Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 11:34'te başlayan su kesintisinin saat 17:00 civarında bitmesi bekleniyor.

<p>Sultangazi'nin Yunus Emre Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:57'de başlayan su kesintisinin saat 13:30 civarında bitmesi bekleniyor.</p>

Sultangazi'nin Yunus Emre Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:57'de başlayan su kesintisinin saat 13:30 civarında bitmesi bekleniyor.

<p>Çatalca'nın Ferhatpaşa Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 11:36'da başlayan su kesintisinin saat 15:00 civarında bitmesi bekleniyor.</p>

Çatalca'nın Ferhatpaşa Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 11:36'da başlayan su kesintisinin saat 15:00 civarında bitmesi bekleniyor.

İSKİ su kesintisi

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