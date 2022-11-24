Sinop'un ilçeleri! Sinop'un kaç ilçesi var? Sinop'un ilçe nüfusları kaç? Sinop'un ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Sinop'un nüfusu 2021 yılına göre 218.408'dir.
Sinop'un 8 ilçesi vardır.
Sinop'un ilçeleri: Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli.
Ayancık
İlçe, Ayancık Tepesi'nin eteğinde, Ayancık Çayı'nın denize döküldüğü yerde, açık denize bakar şekilde kurulmuştur. Liman şehridir ve liman açık denize baktığı için fırtınalara açıktır. Ayancık Kilisesi ilçedeki tarihi bir merkezdir. İlçenin birkaç kilometre dışında bulunan Akgöl, ilçenin en önemli güzelliklerinden biridir. Yüzölçümü 876 km², nüfusu 2021 yılına göre 23.739'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %51,89 oy oranıyla CHP'nin adayı Hayrettin Kaya olmuştur.
Boyabat
İlçenin MÖ 600 yıllarında kurulduğu sanılmaktadır. İlçeyi ilk kuranların Kaşkalar olduğu tahmin edilmektedir. Boyabat sırasıyla Gaşka, Hitit, Paflagonya, Lidya (M.Ö. 590), Pers (M.Ö. 548), Makedonya (M.Ö. 330), Pontus (M.Ö. 300), Roma (M.Ö. 60), Bizans (M.S. 390) egemenliklerine girmiştir. Boyabat’ın ilk defa Türklerin eline geçmesi 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun himayesine girmesi ise Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon Rum İmparatorluğu’nu teslim almasıyla gerçekleşmiştir. 1924 yılında il olan Sinop’a bağlanarak Şehrin en büyük ilçesi konumuna gelmiştir. İlçede Osmanlı Devleti'nden kalma birçok eser vardır: Akmescit Camii, şu anda harebe halinde olan Çay Mahallesindeki Medrese, Daylı Türbesi, AşıklıTekke Türbesi, Büyük Cami, Bekir Paşa Su Kanalı vs. Yüzölçümü 1.568 km², nüfusu 2021 yılına göre 44.004'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,16 oy oranıyla AKP'nin adayı Hüseyin Coşar olmuştur.
Dikmen
Karadeniz Bölgesi havzasında yer alan Dikmen ilçesi, Güzelceçay Vadisi’nde, çam ormanları arasında kurulmuş küçük bir yerleşimdir. Havzanın genel özelliğine paralel olarak, dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olan yerleşim, 1. derece heyelan bölgesidir. Dikmen, nüfus büyüklüğü açısından ildeki en küçük ilçedir. Yüzölçümü 450 km², nüfusu 2021 yılına göre 4.753'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %56,44 oy oranıyla AKP'nin adayı Adnan Acar olmuştur.
Durağan
Durağan, Anadolu'nun en büyük ırmağı Kızılırmak ile Karadeniz Bölgesi'in en büyük ırmağı Gökırmak'ın birleştiği noktada kurulu ilçedir. Türkiye'nin en büyük ve en verimli çeltik ovalarından birine sahip olan ilçe bugüne dek üç çeltik şölenine ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca kent eski ipek yolu üzerinde bulanmakta olup tarihi "Durak Han" a sahiptir, kentin ismi de zaman içerisinde buradan gelmiştir. Yüzölçümü 1.036 km², nüfusu 2021 yılına göre 16.940'tır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %47,89 oy oranıyla AKP'nin adayı Ahmet Kılıçaslan olmuştur.
Erfelek
Batı Karadeniz Havzası’nda yer alan Erfelek İlçesi, Merkez İlçe sınırlarındaki Sinop Ovası’nda yer alan I-IV. sınıf tarım toprakları dışında, VI. ve VII. sınıf tarım topraklarının yoğun olarak bulunduğu, dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Son dönemde Tatlıca takım şelaleleri ile gündeme gelen ilçenin sosyal yapısını çiftçilerin yanı sıra esnaf ve memurlar oluşturur. İlçede toplam irili ufaklı 28 ayrı şelale bulunmaktadır. Her mevsim ziyaret edilebilen şelaleler en alttaki şelaleden itibaren yer yer suların içerisinden geçilerek, yer yer ziyaretçiler için sabitlenmiş iplerle tırmanılarak ilk şelalenin başlangıç noktasına kadar yemyeşil bir ağaç tünelinin içerisinden keyifli bir doğa gezisi sunmaktadır. Her yılın temmuz ayında yapılan şelale şenlikleri ve eylül ayında gerçekleştirilen panayır ile ilçeye turist çekilmekte ve tanıtım yapılabilmektedir. Şelalelerin yolu 2009 yılı eylül ayı itibarıyla asfalt yol haline dönüştürülmüş, ziyaretçilerin kullanımına açılmıştır. Yüzölçümü 339,5 km², nüfusu 2020 yılına göre 12.003'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %51,66 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Uzun olmuştur.
Gerze
İlçe tarihte Zagora, Gürzühatun, Savetova, Argibete isimlerini almış, Paflagonyalılar Kızılırmak'ın batı bölgesine Gezonolit adını vermişlerdi. Gerze adını Yunanca Carusa'dan almıştır. Paflagonya, Hitit, Frig, Kimmer, Lidya, Pers, Büyük İskender, Roma ve Bizans İmparatorluklarının egemenliğine giren Gerze, 1214 yılında I. İzzettin Keykavus döneminde Selçuklu, 1459 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı İmparatorluğuna katılmıştır. Gerze merkezde Belediye’ye ait bir Kültür Merkezi'nde tiyatro oyunları ve konserler gibi etkinlikler yapılmaktadır. Yenikent Beldesi, Çeçe Mahallesi'nde Çeçe Sultan Türbesi, şehir merkezinde, Esmazade Mustafa Cami (İskele Camii) ve Yakup Ağa Konağı Gerze'nin tarihi yapılarındandır. Sinop Limanı ilde bir kruvaziyer turizmi potansiyeli yaratmaktadır. Bununla birlikte limana ziyaretler genellikle günübirlik gezi ve alış-verişler şeklinde olmaktadır. Yolcu gemilerinde konaklayan turistler ancak belirli bir zaman süresinde şehir turu yapmakta ve sonrasında Karadeniz Turlarına devam etmektedirler. Yüzölçümü 566,3 km², nüfusu 2021 yılına göre 27.027'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %46,86 oy oranıyla AKP'nin adayı Cevat Şensoy olmuştur.
Saraydüzü
Saraydüzü İlçesi, Boyabat’a bağlı bir bucak merkezi iken, 1990 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. Yüzölçümü bakımından ilin en küçük ilçelerinden biridir ve de ilin en güney ucundaki ilçesidir. İlçeye bağlı belde yoktur; bağlı köy sayısı ise 32’dir. İlçenin dağlık sayılabilecek dalgalı bir yapısı vardır. Kızılırmak Havzası’nda yer alan ilçede, Tarım Master Planı’na göre dağlık alanlar II. agro-ekolojik alt bölge; ovalık alanlar ise III. alt bölgede kalmaktadır. Yüzölçümü 292,8 km², nüfusu 2021 yılına göre 5.926'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, 52,44% oy oranıyla AKP'nin adayı Hasan Peker olmuştur.
Türkeli
Türkeli, daha önceleri Ayancık'a bağlı iken 1957 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. İlk kurulduğu zamanki adı Yarna'dır. Daha sonra cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte sahildeki bir gemi kalıntısına istinaden Gemiyanı adı verilmiştir. 1 Mayıs 1957'de Türklerin yerleşim yeri anlamına gelen Türkeli adını alarak ilçe olmuştur. Kızılırmak Havzası'nda yer alan Türkeli İlçesi, İsfendiyar Dağları eteklerinde, iç kesimleri orman alanları ile kaplı bir ilçedir. Tarım Master Planı'nda sahil kesimini kapsayan I. agro-ekolojik alt bölgede yer alan ilçe topraklarının büyük kısmı VI ve VII. sınıf tarım topraklarından oluşmaktadır. Yüzölçümü 236,2 km², nüfusu 2021 yılına göre 16.004'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %61,43 oy oranıyla AKP'nin adayı Veysel Şahin olmuştur.
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