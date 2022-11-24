Sinop'un ilçeleri! Sinop'un kaç ilçesi var? Sinop'un ilçe nüfusları kaç? Sinop'un ilçe belediyeleri hangi partiden?

Erfelek

Batı Karadeniz Havzası’nda yer alan Erfelek İlçesi, Merkez İlçe sınırlarındaki Sinop Ovası’nda yer alan I-IV. sınıf tarım toprakları dışında, VI. ve VII. sınıf tarım topraklarının yoğun olarak bulunduğu, dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Son dönemde Tatlıca takım şelaleleri ile gündeme gelen ilçenin sosyal yapısını çiftçilerin yanı sıra esnaf ve memurlar oluşturur. İlçede toplam irili ufaklı 28 ayrı şelale bulunmaktadır. Her mevsim ziyaret edilebilen şelaleler en alttaki şelaleden itibaren yer yer suların içerisinden geçilerek, yer yer ziyaretçiler için sabitlenmiş iplerle tırmanılarak ilk şelalenin başlangıç noktasına kadar yemyeşil bir ağaç tünelinin içerisinden keyifli bir doğa gezisi sunmaktadır. Her yılın temmuz ayında yapılan şelale şenlikleri ve eylül ayında gerçekleştirilen panayır ile ilçeye turist çekilmekte ve tanıtım yapılabilmektedir. Şelalelerin yolu 2009 yılı eylül ayı itibarıyla asfalt yol haline dönüştürülmüş, ziyaretçilerin kullanımına açılmıştır. Yüzölçümü 339,5 km², nüfusu 2020 yılına göre 12.003'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %51,66 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Uzun olmuştur.