Türk Yıldızları'ndan Ata'ya saygı uçuşu

Türk Yıldızları'ndan Ata'ya saygı uçuşu
DHA
10 Kasım 2024 Pazar, 16:06
Türk Yıldızları'ndan Ata'ya saygı uçuşu

Türk Yıldızları, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Antalya semalarında anma gösterisi yaptı. Yüzlerce kişi, yağmurlu havaya rağmen şemsiyeleriyle sahilde gösteriyi ilgiyle izledi

Türk Yıldızları'ndan Ata'ya saygı uçuşu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antalya'da düzenlediği Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında 10 Kasım Atatürk'ü anma gününe özel, Türk Yıldızları gösteri gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları'ndan Ata'ya saygı uçuşu

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan 3 uçak, Antalya semalarında dakikalarca uçtu. 

Türk Yıldızları'ndan Ata'ya saygı uçuşu

Yağmurlu havaya rağmen yüzlerce kişi Konyaaltı Sahili'nde şemsiyeleriyle gösteriyi izledi.

Türk Yıldızları'ndan Ata'ya saygı uçuşu

 Denizin üzerinde alçak uçuş yapan pilotlar, uzun süre alkışlandı. 

Türk Yıldızları'ndan Ata'ya saygı uçuşu

Pilotlar gösteri sonunda varyantlarda bulunan ve bugün yarıya kadar indirilmiş olan dev Türk bayrağına yakın uçuş yaparak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı uçuşunu tamamladı. 

Türk Yıldızları'ndan Ata'ya saygı uçuşu

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