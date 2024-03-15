Türkiye'de internet hızı, cayma bedeli ve bağlantı kopmalarına yönelik şikayetlerde artış

"3 KATINDAN FAZLA ZAM YAPILDI"

“150 TL olan ev internetimin taahhüdü 2 gün sonra bitiyor. Fakat yeni fiyatı üstelik taahhütlü olmasına rağmen 3 katından fazla… Bu nasıl bir zam? Devletin hangi kurumunda böyle bir zaman var? Bu vurdumduymazlık, yukarıdan bakma, tok esnaf modeli nereden geliyor? Neden her ay kira öder gibi internet faturasını ödeyeyim? Yıl 2024, dünyada interneti daha pahalı başka bir ülke var mı?"