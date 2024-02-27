Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu: Eksi 32 derece...
Sibirya soğuklarının hakim olduğu Ardahan ve ilçeleri dün gece adeta buz kesti.
Göle ilçesi sıfırın altında 32 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri oldu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 23,8 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçlar kırağıyla kaplandı, nehir ve dereler yeniden buz tuttu, araçlar ve kamyonlar çalışmadı.
Bazı yurttaşlar, donan yakıt depolarını ateş yakarak ısıtmaya çalıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre, Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:
Ardahan merkez: - 23.8
Göle: - 32
Hanak: - 20.8
Çıldır: - 16.9
Damal: - 19.7
Posof: - 11.7.
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