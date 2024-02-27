Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu: Eksi 32 derece...

DHA
27 Şubat 2024 Salı, 12:07
Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu: Eksi 32 derece...

Sibirya soğuklarının hakim olduğu Ardahan ve ilçeleri dün gece adeta buz kesti. 

Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu: Eksi 32 derece...

Göle ilçesi sıfırın altında 32 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri oldu. 

Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu: Eksi 32 derece...

Hava sıcaklığının sıfırın altında 23,8 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçlar kırağıyla kaplandı, nehir ve dereler yeniden buz tuttu, araçlar ve kamyonlar çalışmadı.

Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu: Eksi 32 derece...

Bazı yurttaşlar, donan yakıt depolarını ateş yakarak ısıtmaya çalıştı.

Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu: Eksi 32 derece...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre, Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:

Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu: Eksi 32 derece...

Ardahan merkez: - 23.8

Göle: - 32

Hanak: - 20.8

Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu: Eksi 32 derece...

Çıldır: - 16.9

Damal: - 19.7

Posof: - 11.7.

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