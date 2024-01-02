Gazeteci Abidin Yağmur'a İlyas Halil Öykü Ödülü

Yayınlanma: 02.01.2024 - 15:31

Güncelleme: 02.01.2024 - 15:32

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Sanat Edebiyat Derneği ve İçel Sanat Kulübünce düzenlenen 2. Mersin Edebiyat Festivali kapsamında yapılan edebiyat yarışmalarında dereceye giren yazar ve şairler açıklandı.

Mersin Sanat Edebiyat Derneğince verilen 2. İlyas Halil Öykü Ödülü seçici kurulu bu yıl Nursel Duruel, Ali F. Bilir, Gülseren Engin Ünsün, Orhan Özdemir ve Remzi Karabulut’tan oluştu. Seçici kurul, öykü dosyaları arasında yaptığı değerlendirme sonucunda gazeteci Abidin Yağmur’un öykü dosyasını birinciliğe değer buldu.

Abidin Yağmur, geçtiğimiz yıl aynı festival kapsamında düzenlenen şiir ödülünde de birinciliğe değer görülmüştü.

Seçici kurul Eskişehir’den katılan Engin Küker’in öykü dosyasını ikinciliğe, Samsun’dan katılan Dilek Ekici’nin öykü dosyasını üçüncülüğe değer buldu.

İçel Sanat Kulübünce verilen 2. Rehber Aydın Şiir Ödülü seçici kurulu bu yıl Prof. Dr. Faik Kanatlı, Aydan Yalçın, Nalan Çelik, Erdal Dalgıç ve Baha Sadık Akıner’den oluştu.

Seçici kurul İzmir’den katılan Ersan Kaan Erçelik’in şiir dosyasını birincilik ödülüne değer buldu. Kurul, Samsun’dan katılan Fatih Öğüt’ün şiir dosyasını ise övgüye değer buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesince verilen 3. Mersin Roman Ödülünün seçici kurulu Barış İnce, Jale Sancak, Turan Ali Çağlar, Öner Yağcı, Hidayet Karakuş’tan oluştu. Seçici kurul, yarışmaya Trabzon’dan katılan Yaşar Bedri Özdemir’in romanını ödüle değer buldu.

2. Mersin Edebiyat Festivali kapsamında düzenlenen edebiyat yarışmalarında ödüle değer görülen yazar ve şairlere ödülleri 8 Ocak günü düzenlenecek törenle verilecek.