Gazeteci Mehmet Ali Birand, ölüm yıl dönümünde anılıyor

17 Ocak 2022 Pazartesi, 14:36

Türk gazeteci, yazar, köşe yazarı, haber sunucusu ve televizyon yapımcısı Mehmet Ali Birand, 9 yıl önce bugün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Safra kesesindeki stendin değişimi için geçirdiği operasyon sırasında kalbinde meydana gelen komplikasyon sonucu 17 Ocak 2013'te, 71 yaşında hayata veda eden duayen gazeteci, ölüm yıl dönümünde ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından anıldı.

Usta gazetecinin anısına, 32. Gün Arşivi tarafından Twitter'da #MehmetAliBirand etiketiyle, Birand'ın görüntülerinden oluşan bir video paylaşıldı.

Paylaşımda "Birand’dan bize kalanlar… Sizlerle… Onu çok özlüyor ve sevgiyle anıyoruz…" ifadelerine yer verildi.

MEZARI BAŞINDA ANILDI

Mehmet Ali Birand'ın ölümünün 9. yıl dönümünde Birand'ın Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, yakınları ve meslektaşları katıldı. Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, "Memoş" yazılı bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand, "9 yıl oldu Mehmet Ali'yi kaybedeli. Ailemiz arıyor, torunlarım, çocuklarım arıyor. Ama benim gibi de Türk Milleti de arıyor. Çünkü onun gibi bir gazeteci gelmedi hiç bugüne kadar. Onun yokluğunu bugün pek çok hissediyoruz. O olsaydı belki daha demokrat, anlayışlı bir hayatımız olurdu. Eminim elinden gelen her şeyi yapardı. Halkımız çok arıyor bana haber yolluyorlar. Ne kadar aradıklarını, onun gibi bir insanın gelmediğini. O olsaydı ne olurdu diye soruyorlar. Belki başka şeyler olurdu, iyi şeyler olurdu diye ümit ediyorum. İnşallah bundan sonra da iyi şeyler olacak" dedi.

Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand ise, "9 yıl oldu. Her seferinde hatırlanmayacak, unutulacak diye bir korku oluyor bende nedense. Ama gelip köşeyi döner dönmez kalabalığı görüyorum. Gelen insanları, sizleri medyayı görüyorum. Bugünü ananlar hatırlarını paylaşanlar, sosyal medyalarında kanallarında. Onunla birlikte çalışanların mesajlarını okuyorum, çok mutlu oluyorum tabi ki doğal olarak. Unutulmaması gereken ve unutulmayacak bir gazeteciydi. Hala da bence rakibi yok şu an. Güzel bir gün bugün, üzücü bir gün değil. Çünkü dostları, çalışma arkadaşları gelip onu hatırlıyor. Her zaman hatırlıyorlar ama. Yine onlarla paylaşmak çok hoş oluyor" diye konuştu.

MEHMET ALİ BİRAND KİMDİR?

Birand, Mürvet ve İzzet Birand çiftinin oğlu olarak 9 Aralık 1941 gecesi Alman Hastanesi'nde dünyaya geldi. Birand'ın kökeni anne tarafından Elâzığ'ın Palu ilçesine baba tarafından ise Karadeniz Ereğli'sine dayanır.

İKİ YAŞINDAYKEN BABASINI KAYBETTİ

Birand, iki yaşındayken babasını kalp krizi nedeniyle kaybetti. İlkokulu Erenköy Zihnipaşa'da tamamladı ve 1955'te Galatasaray Lisesi'nde okumaya başladı. Bu okula, Dışişleri Bakanlığında "küçük bir diplomat" olan dayısının maddi yardımlarıyla gitti.Liseyi 1962'de bitirdi. İstanbul Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nde Fransızca bölümüne girerek eğitimini sürdürdü fakat maddi sorunlardan dolayı devam edemedi.

ÜÇ YAŞINDAYKEN BACAĞINA KAYNAR SU DÖKÜLDÜ

Birand, üç yaşındayken sol bacağına kaynar su döküldü ve bu sebeple toplamda beş ameliyat geçirdi. Milliyet'te çalışırken 1971 yılında, Milliyet gazetesinin kurucusu Ali Naci Karacan'ın oğlu Ercüment Karacan'ın üvey kızı Cemre Güngören ile evlendi. Çift, evlendikten sonra Brüksel'e giderek burada yirmi yıl yaşadı.1977 yılında Umur Ali adında bir oğlu oldu. Belçika vatandaşılığı da bulunan Birand ana dili olan Türkçeye ek olarak Fransızca ve İngilizce de bilmekteydi.

MESLEĞE ABDİ İPEKÇİ'NİN VASITASIYLA BAŞLADI

Mesleğe 1964 yılının Temmuz ayında Abdi İpekçi'nin vasıtasıyla Milliyet gazetesinde başladı. 1971'de evlendikten sonra 500 dolar maaşla Brüksel'de Milliyet için çalışmaya başladı ve burada yirmi yıl çalıştı. 1974 Kıbrıs Harekatı'nın meydana gelmesiyle sürekli Washington, Atina, Strasbourg'a (Avrupa Konseyi için) gider oldu. Abdi İpekçi'den sonra kısa bir dönem Milliyet'in genel yayın yönetmenliğini yaptı.

32. GÜN İLE UNUTULMAZLAR ARASINA GİRDİ

1985 yılında TRT 1'de 32. Gün adlı bir aylık haber programını yapmaya başladı. Programda uluslararası ilişkileri ele aldı ve yabancı devlet adamlarını konuk etti. Birand, programı, Avrupa televizyonlarında gördüklerini örnek alarak ve izlediklerinden esinlenerek yaptı. 32. Gün'ün beğenilmesiyle Birand, oldukça tanındı.Can Dündar, Mithat Bereket, Çiğdem Anad, Ali Kırca, Deniz Arman, Cüneyt Özdemir, Rıdvan Akar, Musa Çözen, Talip Korkmaz, Sacit Baydar başta olmak üzere birçok muhabir, kameraman ve teknisyen program için çalıştı.

MOSKOVA'DA BÜRO AÇTI

1986 yılında Sovyetler Birliği yetkililerini ve Milliyet'i ikna edip, Moskova'da da büro açtı. 1988'de Lübnan'ın Beka vadisindeki PKK kampında Abdullah Öcalan ile röportaj yaptı. Bu röportaj, Türkiye'de Öcalan ile yapılan ilk röportajdı ve Haziran 1988'de yayımlanması sonrası Milliyet gazetesi toplatıldı ve yayımlanması yasaklandı.Daha sonraki yıllarda çeşitli belgeseller çekti.

KENDİNE HAS TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

1991 yılının Haziran ayında Birand, ailesiyle birlikte Türkiye'ye geri döndü. İstanbul'a yerleştikten sonra Milliyet'ten Sabah'a geçti ve 32. Gün programını TRT'den Show TV'ye taşıdı. Fakat 28 Şubat sonrası Sabah'tan kovuldu ve Show TV'deki programı da durduruldu. 1997'de Aydın Doğan, kendisine CNN Türk'ün kuruluşunda görev verdi ve bu dönem, Posta gazetesinde yazmaya başladı. CNN Türk'te Manşet adlı günlük siyasi bir talk show yaptı. 2005'te Kanal D Ana Haber Bülteni'nin Genel Yayın Yönetmeni ve bültenin anchor'u oldu. Ocak 2009 hem CNN Türk'ü, hem de Kanal D'nin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

ÖLÜMÜ

Bir süre önce pankreas kanserine yakalanan Mehmet Ali Birand, hastalığı ile ilgili bir seri ameliyat geçirmiş ve kemoterapi görmüştü.Tedavisinin bir parçası olarak safra kesesindeki stentlerin değiştirilmesi için gittiği İstanbul Amerikan Hastanesi'nde yapılan ameliyat sonrasında 17 Ocak 2013 tarihinde yoğun bakımda hayatını yitirdi. Sabah saatlerinde medya tarafından verilen ölüm haberi, oğlu ve tedavi gördüğü hastane tarafından yalanlandı ve Birand'ın yoğun bakım altında olduğu açıklandı.

Ancak oğlu Umur Birand saat 19.00'a doğru yaptığı basın açıklaması ile Birand'ın, 18.29 sıralarında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Birand'ın cenazesi, 19 Ocak 2013'te Doğan TV Center'da yapılan törenin ardından Teşvikiye Camisi'ne getirildi ve burada yapılan cenaze töreninden sonra Anadolu Hisarı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.