Gaziantep AKP’ye kızgın

Seçim sonuçlarının en çok sarsıcı olduğu yerlerden birisi de Gaziantep oldu. Kentin iki büyük ilçesinde seçmen tepkisi sandığa yansıdı.

Sertaç Eş
Yayınlanma: 02.04.2024 - 04:00
Gaziantep AKP’ye kızgın
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Buna göre 609 bin 600 seçmeni olan Şahinbey ilçesinde 197 bin 376 seçmen sandığa gitmedi. Buna karşın bu ilçede AKP’nin adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu, yüzde 55 oy alarak belediye başkanı seçildi. 

Benzer durum Şehitkamil ilçesinde yaşandı. Toplam seçmen sayısı 535 bin 964 olan Şehitkamil ilçesinde 167 bin 961 bin seçmen sandığa gitmedi. CHP bu ilçede Umut Yılmaz’la yüzde 39 oy alarak belediye başkanı seçildi. 

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sandığa gitmeyen seçmenin daha çok AKP seçmeni olduğunu, partilerine bir “ders vermek” için bu yolu seçtiklerini dile getirdi. 

‘GELMESİ KİLİS’E YETTİ’

Diğer CHP milletvekili Hasan Öztürkmen de AKP’li belediye başkanları arasında anlaşmazlıklar olduğunu vurguladı. 

Şahinbey’de kazanan ve mevcut belediye başkanı Tahmazoğlu’nun tarikat yapılanmalarıyla çok içli dışlı olduğunu, bu durumun tepki topladığını belirten Öztürkmen, “Ancak halkla ilişkileri de iyi. Tepkiye rağmen o seçimi kazandı” dedi. 

Büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumasında olmasına AKP’li bazı çevrelerden tepkiler de geldiğini belirten Öztürkmen, bu çelişkilerin CHP tarafından yeterince değerlendirilemediğini söyledi. 

Öztürkmen, “Genel başkanımız Özgür Özel, Gaziantep’e geldi, Kilis’e geldi. Gelmesi Kilis’i almamıza yetti. Ancak Gaziantep’i alamadık. Bu durum, CHP için bir fırsattır. Çalışılırsa küskün seçmen kazanılabilir” dedi.


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