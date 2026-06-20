Cumhuriyet Gazetesi Logo
YKS'ye kimi saniyelerle yetişti, kimi kapıda kaldı

YKS'ye kimi saniyelerle yetişti, kimi kapıda kaldı

20.06.2026 10:52:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
YKS'ye kimi saniyelerle yetişti, kimi kapıda kaldı

Samsun’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu öncesinde adaylar sınav merkezlerine akın etti. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte bazı öğrenciler son dakikalarda koşarak salonlara yetişirken, bazı adaylar ise kapıların kapanmasının ardından sınava giremedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde Samsun'da sınav merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Bazı öğrenciler sınav binasına son dakikalarda koşarak yetişmeye çalışırken, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok'ta sınava geç kalan 2 kız öğrenci kapıların kapanmasının ardından içeri alınmadı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler ve aileleri yoğunluk oluşturdu. Görevlilerin yönlendirmeleri eşliğinde adaylar sınav salonlarına alınırken, sınav saatinin yaklaşmasıyla heyecan da arttı.

Bazı adaylar son 1 dakika kala koşarak sınav binasına giriş yapmayı başarırken, 2 kız öğrenci ise geç kaldıkları için sınava giremedi. Görevliler tarafından bilgilendirilen öğrenciler, sınav kuralları gereği içeri alınmadı.

Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, aileleri de okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekledi. Polis ve görevliler tarafından sınav merkezleri çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Image

İlgili Konular: #Samsun #YKS #adaylar

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan gençlere videolu YKS mesajı
Ekrem İmamoğlu'ndan gençlere videolu YKS mesajı YKS öncesi gençlere seslenen ve eğitim yoluyla daha iyi bir yaşam kurma imkanlarının daraltıldığını vurgulayan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu düzen kısa süre içinde değişecek" dedi.
Özgür Özel'den YKS mesajı: İçiniz ferah, zihniniz açık olsun
Özgür Özel'den YKS mesajı: İçiniz ferah, zihniniz açık olsun CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, YKS öncesi öğrencilere başarı dileklerini iletti. Gençlerin geleceğinin birkaç saatlik sınavla belirlenmesini doğru bulmadığını belirten Özel, "Yarının, hayallerinize uzanan yolda güzel bir başlangıç olmasını diliyorum" dedi.
YKS maratonu başladı: Okul önlerinde heyecanlı bekleyiş
YKS maratonu başladı: Okul önlerinde heyecanlı bekleyiş Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu bugün gerçekleştiriliyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gelen adaylar gerekli belgeleriyle salonlara alınırken, çocuklarını uğurlayan velilerin okul çevrelerindeki heyecanlı bekleyişi sürüyor.