YKS maratonu başladı: Okul önlerinde heyecanlı bekleyiş

Üniversite kapılarını aralamak isteyen milyonlarca aday için büyük gün geldi. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) öncesinde, ülke genelindeki sınav merkezlerinde ve okul çevrelerinde belirgin bir yoğunluk ve heyecan gözleniyor.

Sınav stresi yaşamamak ve trafik gibi olası aksaklıklardan etkilenmemek isteyen adaylar ve aileleri, sınav saatinden çok önce merkezlere ulaştı. Öğrenciler, kurallar gereği yalnızca kimlik kartları ve sınav giriş belgeleriyle birlikte içeri alınırken; kapıdaki kontrollerin ardından salon görevlilerinin yönlendirmeleri eşliğinde sıralarındaki yerlerini aldı.

AİLELERİN UMUTLU VE HEYECANLI BEKLEYİŞİ

Adayların sınav binalarına girişinin ardından kapıların kapanmasıyla birlikte dışarıda farklı bir atmosfer oluştu. Öğrenciler içeride geleceklerini şekillendirecek soruları yanıtlarken, veliler de okul çevrelerinde beklemeyi sürdürüyor.

Yarın gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının da tamamlanmasıyla birlikte YKS maratonu sona erecek ve milyonlarca aday için heyecanlı sonuç ve tercih süreci başlamış olacak.