Gaziantep'te AKP'liler birbirine girdi: Yumruklar konuştu

AKP’nin milletvekili aday adayı temayül yoklamasında partililer birbirlerini yumrukladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 09:46
Gaziantep'te AKP'liler birbirine girdi: Yumruklar konuştu
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AKP’nin Gaziantep’teki milletvekili temayül yoklamasında "blok oy” iddiası nedeniyle partililer birbirine girdi. AKP'lilerin birbirlerini yumrukladığı kavga güçlükle önlendi.

Yerel haber sitesi olay medyanın aktardığına göre, 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerde AKP Gaziantep milletvekili aday adayları arasında yapılan temayül yoklamasında il yönetiminden M.A ile Nizip Gençlik Kolları başkanı arasında kavga çıktığı öğrenildi.

Olayı görüntülemeye çalışan bir gazetecinin de tartaklandığı salonda Divan heyetinin olmaması dikkat çekti.

124 milletvekili aday adayının ter döktüğü temayül yoklamasında blok liste krizi yaşanmış, oy kullanılan  salonda olmaması gereken aday adaylarının salonun içinde yer almasının yanlış olduğu dile getirilmişti.


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