Gaziantep'te aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te cinayet suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan H.T'nin Şehitkamil ilçesindeki bir adreste saklandığını tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan H.T, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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