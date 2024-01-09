Gaziantep'te aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te cinayet suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:23
Gaziantep'te aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan H.T'nin Şehitkamil ilçesindeki bir adreste saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan H.T, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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