Gaziantep'te askıda döner uygulaması başladı

31 Mart 2022 Perşembe, 09:49

Şahinbey ilçesinin Karataş Semti'nde 30 yıllık geçmişi bulunan lokanta işletmecisi Mehmet Ali Abuşoğlu, kendilerinin başlattığı askıda döner uygulamasına vatandaşların da destek verdiğini ve her gün onlarca dar gelirli, karnı aç insanın tavuk döner ve ayran ile karınlarını doyurabildiklerini söyledi.

'ASKIDA ÜCRETSİZ DÖNER'

Tabelada, 'Askıda ücretsiz döner. İhtiyaç sahipleri isteyebilir' yazısı ile, bağış yapılan döner sayısının sayısının yazılı olduğunu belirten Abuşoğlu, “Yemek yiyenlerin düşülmesiyle azalıyor, yeni bağışlarla artıyor rakam. Bir bakıyorsunuz bir hayırsever gelip, ‘Benim adıma 100 döner verin' diye parasını ödüyor. Ya da yemek yiyen bir müşteri hesap öderken ‘Benden de tabelaya 3 döner yazın' diye ödeme yapıyor” şeklinde konuştu.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, Bir döner dürümün 17 TL'den satıldığını belirten Abuşoğlu, “Bazen de günlerce bağış olmuyor. Ama, biz o tabeladaki sayıyı hiç 10'un altına düşürmüyoruz. İhtiyacı olanları hiçbir zaman geri çevirmiyoruz. Ama, gerçek ihtiyaç sahipleri karnını doyursun diye de dikkat ediyoruz” dedi.