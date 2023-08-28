Gaziantep’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Gaziantep’te karşı yönlerde seyir halinde olan iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi ölürken, 1’i ağır toplam 5 kişi de yaralandı.
Gaziantep-Kilis karayolu Halep Bulvarı’nda; Kilis istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen Mercedes marka otomobil ile tam tersi yönde seyir halinde olan Necdet Y. idaresindeki Tofaş Şahin marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Feci kazanın ardından yardımına koşan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 1’İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonucu 79 DE 727 plakalı aracın sürücüsü Necdet Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 5 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep’teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ümmet Ç’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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