Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı: 3’ü ağır 22 yaralı

Gaziantep’te iki işçi servisinin karıştığı trafik kazasında 3’ü ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırdı.

İHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:27
Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı: 3’ü ağır 22 yaralı
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Feci kaza, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi 41 nolu cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çamlıtepe istikametinden Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyir halinde olan 27 S 4647 ve 27 S 3013 plakalı işçi servisleri, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak karşı şeride geçti.

TAKLA ATTI!

Kaza sırasında işçi servislerinden biri takla attı. Meydana gelen feci kaza sonrası çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3’ü ağır 22 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


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