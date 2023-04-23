Gaziantep'te korkunç kaza: 10 kişi yaralandı

Yayınlanma: 23.04.2023 - 17:52

Güncelleme: 23.04.2023 - 17:52

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Nizip D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Kazanın ardından yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 10 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.