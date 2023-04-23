Gaziantep'te korkunç kaza: 10 kişi yaralandı
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Nizip D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Kazanın ardından yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 10 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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