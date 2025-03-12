Gaziosmanpaşa’da yol verme kavgası! 'Eşim hasta, yapmayın' diye feryat etti

Gaziosmanpaşa’da yol verme tartışması nedeniyle otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında kavga çıktı. Otomobilde bulunan kadın, “Eşim hasta, ne olur yapmayın” diyerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

Gaziosmanpaşa’da yol verme kavgası! 'Eşim hasta, yapmayın' diye feryat etti
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DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 10:40

Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle’de yol verme tartışması kavgaya dönüştü. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında çıkan tartışma büyüdü. Öfkelenen otomobil sürücüsü, eşi ve çocuğunun bulunduğu araçtan inerek motosiklet sürücüsüne yumruk attı.

Kavga sırasında otomobildeki kadın çığlık atarak müdahale etmeye çalıştı. Kavgayı ayırmak için eşinin ve motosiklet sürücüsünün arasına giren kadın, “Eşim hasta, ne olur yapmayın. Araçta çocuk var!” diyerek çevredekilerden yardım istedi.

Motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün olay yerinden ayrılmasını engellemeye çalışırken, çevredekiler kavgayı sonlandırmak için müdahale etti. Tartışma, çevredekilerin ve otomobil sürücüsünün eşinin çabalarıyla sona erdi.

O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Etiketler: #gaziosmanpaşa #kavga

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