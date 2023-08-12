Geleceğin olimpiyat şampiyonlarına Insider kurucu ortağı ve CEO’su Hande Çilingir ve ekibinden büyük destek

Yayınlanma: 12.08.2023 - 14:26

Güncelleme: 12.08.2023 - 14:26

Türkiye’nin ilk yazılım unicornu Insider CEO'su Hande Çilingir ve Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Başkanı Mehmet Sepil'in katılımlarıyla, 1 Ağustos Salı günü saat 15.00’te, Urla’da bulunan Tarihi Sabun Fabrikası’nda projenin basın toplantısı gerçekleşti.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda üçüncü olarak, Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran, üstelik, dünya cimnastik literatüründe, kendi adına tescilli üç harekete sahip olan Ferhat Arıcan, 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda, klasik yay kadın milli takımı ile ilk kez gümüş madalya kazanan Yasemin Ecem Anagöz ve 420 Dünya Şampiyonası’nda mücadele edip Mixed Kategorisinde beşinci olan milli sporcularımız Firdevs Yeğin ve Kuzey Kumlalı da basın toplantısına katıldı.

Cimnastikten okçuluğa, judodan eskrime, Göztepe Spor Kulübü'nün faaliyet gösterdiği 16 branşı kapsayan sosyal sorumluluk projeleri ile gençleri sporla buluşturmaya, özellikle kadın sporcuların spor kültürümüzdeki rolünün artırılmasına ve mevcut amatör sporcuların sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesine dair önemli adımlar atılacağı aktarıldı.

Insider CEO'su Hande Çilingir: “Bu coğrafyadan çıkmış benzer bir yazılım şirketi hikayesi olmadığı halde, sekiz senelik zorlayıcı bir yolculuğun sonunda, Türkiye’nin ilk yazılım unicornunu ülkemize kazandırmayı başardık. Bunu başarabilmemizin en önemli nedeni; yarattığımız kültür ve değerlerimizdi; bunlar arasında inat, umut ve çok fazla inanç var. Tıpkı tüm olimpik zaferlerde oldugu gibi… Şimdi de, ülkemize olan borcumuzu, farklı yollardan ödemenin zamanının geldiğine inanıyoruz. Spora vereceğimiz önemin, gençliğe vereceğimiz önemle eşdeğer olduğunu düşünüyoruz. Bu proje kapsamında; Insider'ın hem maddi hem de manevi desteği ile, sporu bir memleket meselesi haline getirmenin önemine inanmış ve gelecek için sporcular yetiştirme heyecanını içinde taşıyan başka destekçilerle birlikte, daha fazla sporcuyu dünya çapında başarılar elde etmek icin yetiştirmeyi hedefliyoruz. Olimpik branşlara destek vermek amacıyla başlattığımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Göztepe Spor Kulübü’ne öncelik vermemizin en önemli sebeplerinden biri, Türkiye’de en fazla amatör branşı bünyesinde bulunduran spor kulübü özelliğini taşıması. Bir diğeri ise 'ilklerin spor kulübü' olarak anılması ve hatta Olimpik başarılara imza atan sporcular yetiştirme potansiyelini ispatlamış olması.” ifadelerini kullandı.

Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Başkanı Mehmet Sepil ise bu projenin önemine dikkat çekerek "Türkiye'ye farklı alanlarla hizmet eden iki büyük marka, Türk gençleri için yan yana. 16 aktif amatör branş ile bu alanda en çok branşa sahip spor kulübü olduğumuzun altını her fırsatta çiziyoruz. Insider ise ülkemizin yazılım alanındaki ilk unicornu. Dünyanın dört bir yanında ekip arkadaşları var. Bizim de amatör branşlarımızda binlerce sporcumuz var. Cimnastik, okçuluk, yelken, windsurf ve yüzme başta olmak üzere farklı branşlarda milli sporcu gençlerimiz var. Bu misyonumuzu çok önemsiyoruz ve bu yapıyı sürdürülebilir kılmak adına çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Insider ile gerçekleştireceğimiz proje bu açıdan çok önemli. Bildiğiniz gibi gelinen noktada pek çok spor kulübü amatör branşlarını kapatma yoluna gidiyor. Biz ise amatör branşlarımızı nasıl bir adım daha ileriye götürebiliriz diye düşünüyoruz. Göztepe armasının düzenli olarak uluslararası organizasyonlarda ve olimpiyatlarda temsil edilmesini amaçlıyoruz. Ferhat Arıcan ve Yasemin Ecem Anagöz, Tokyo 2020'de ülkemizi temsil etmişlerdi. Kendileri bizler ve Türk gençleri için çok önemli rol modeller. Bu sporcularımızın sayısını arttırmak, genç sporcuları nitelikli bir şekilde desteklemek en önemli amaçlarımızdan biri. Insider'ın çok güçlü bir kadın CEO'su var; Hande Çilingir. Biz de çok değerli kadın sporculara sahibiz. Voleybolunun ülkemizde geldiği noktadan ötürü çok mutluyuz. Kadın voleybol takımımızı Sultanlar Ligi'ne taşıyarak İzmir'in bu konudaki hasretini dindirmeyi hedefliyoruz. Hande Çilingir ve ekibinin Türk gençlerine ve Türk sporuna katkıda bulunmak istemesi, bunun için çok büyük bir heyecana sahip olmaları bizim için çok değerli. Bu proje kapsamında yapılacaklar için fazlasıyla heyecanlıyım," açıklamalarını yaptı.