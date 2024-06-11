Genç kadınlara dehşeti yaşattı: ‘Öldürürüm seni’

Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:55

Güncelleme: 11.06.2024 - 09:55

Körfez'de ikamet ettiği öğrenilen Bahar K.'nin farklı zamanlarda genç kadınlara şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sokak ortasında çekilen görüntülerin birinde, genç bir kızı saçlarından tutup tekmeleyen şüphelinin, "Çocuğuna sahip çık. 19 yaşındasın, 2 yaşında kızın var" diyerek darbettiği, yanındakilerin de bir süre müdahale etmeyerek, olan biteni izlediği anlar yer aldı.

Görüntülerin devamında Bahar K.'nin kadını yere atarak yeniden tekmelediği ve saçlarından tutarak kaldırdığı, yanında bulunan bazı kişilerin de, "Bahar tamam" diyerek olayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

“ÖLDÜRÜRÜM SENİ”

Aynı zamanda görüntülerde, zanlının sokak ortasında genç kızı darp ettikten sonra, "Bak seni uyarıyorum. Bir dahakine aynaya bakamazsın. 'Sana vurmayacağım' dedim. Küçücüksün. Benim sevgilim var, bunun da sevgilisi var. Körfez'de bir tanesine denk gelirsen öldürürüm seni. Ben ömrünü vermişim. Yemin ederim öldürürüm seni" diyerek tehdit ettiği duyuldu.

“KİM KURTARACAK SENİ BURADAN”

Evde çekilen bir diğer görüntüde ise Bahar K.'nin başka bir kızın kafasına vurup, "Kim kurtaracak seni buradan" ifadelerini kullanarak küfrettiği, şiddet gören genç kadının ise korku dolu bakışlarla "Abla tamam sakin ol" dediği anlar yansıdı.

"Körfez'in çocuklarından uzak duracaksın"

“KÖRFEZ’İN ÇOCUKLARINDAN UZAK DURACAKSIN”

Yine ev ortamında kaydedilen bir başka görüntüde de zanlının bu kez de farklı bir şahsa psikolojik baskı uyguladığı görüldü. Başka kişilerin de bulunduğu ev ortamında baskı altına alınan şahsın, "Tamam abla ben zaten onu her yerden engelledim" dediği, Bahar K.'nin de "Tanımayacaksın zaten. Körfez'in çocuklarından uzak duracaksın. Bir araştır. Belki karısı var, belki sevgilisi var" diyerek şahsı korkuttuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“KALK, NEFES ALAMIYORUM”

Bir diğer görüntüde ise darbedilen başka bir kişinin nefes nefese kaldığı görüldü. Bahar K.'nin üzerine çıkarak sorular sorduğu, şiddet gösterdiği kişinin de, "Kalk, nefes alamıyorum" dediği duyuldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şiddet görüntülerinin bugün sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahar K. ile G.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz şüphelilerin emniyete getirildiği anların fotoğrafını, "Gereği yapıldı" notuyla paylaştı.