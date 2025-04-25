'Gençlik ayakta' yürüyüşü: Ankara'da öğrencilere polis müdahalesi... Gözaltılar var!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 22:03

Güncelleme: 26.04.2025 - 00:47

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ivme kazanan protestolar devam ediyor.

Ankara'da üniversiteliler 'Gençlik ayakta, geleceği için yürüyor' sloganı ile bir araya geldi.

Kızılay Konur Sokak'ta yürümek isteyen Ankara'daki üniversiteliler Adalet Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti.

GÖZALTILAR VAR

Polis ekipleri öğrencilerin önünü keserek yürüyüşe müdahale etti.

BirGün muhabiri Havva Gümüşkaya ve çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

CHP'DEN 'DERHAL SERBEST BIRAKILSIN' ÇAĞRISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Konur Sokak’ta kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanarak gözaltına aldığı üniversite öğrencilerinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Üniversite öğrencilerinin gözaltı sonrasında sağlık kontrolü için götürüldükleri hastane önünde açıklama yapan Taşcıer, üniversite öğrencilerinin yanında olduklarını söyledi.

Taşcıer, gerçekleşen eylemde 30 öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.

TANAL: BU AYAKKABININ SAHİBİ NEREDE?

CHP Milletvekili Mahmut Tanal da öğrencilere destek olmak için eylemin bulunduğu alana gitti.

Tanal, bir öğrencinin polisten kaçarken düşürdüğü ayakkabı ile emniyet mensuplarına seslendi: "Elimde şu an eziyet görmemek için ayakkabısını bırakıp kaçan birinin ayakkabısı var. Bu simgeseldir. 86 milyondan özür dileyeceksiniz. Bu ayakkabının sahibi nerede?"