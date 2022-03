Gerede'de köpekler soğuğa, açlığa ve ölüme terk edildi!

03 Mart 2022 Perşembe, 19:33

Gerede Belediyesi'ne ait olan hayvan barınağında sokak hayvanları adeta kaderine terk edildi. Barınaktaki köpekler bir hayvansever tarafından görüntülendi. Görüntülerde, barınaktaki çok sayıda köpeğin soğuk havadan ve açlıktan etkilendiği; barınağın içine atılan tavuk ölüleriyle beslenen köpeklerden bazıları hayatlarını kaybettiği, bazılarının ise ölmek üzere olduğu görüldü.

GEREDE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Görüntüler sonrası Gerede Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gerede Belediyesi olarak sokak hayvanlarına daha iyi bakım hizmeti verebilmek ve rehabilite ortamı sağlamak için başlattığımız çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede can dostlarımızın barınacağı bir ortam oluşturduk. Bununla da yetinmeyerek can dostlarımızın karınlarını doyurabilmeleri için ilçemizde birçok noktada besleme noktaları da tesis ettik. Belirtmemiz gerekir ki ilçemizin konumu gereği sürekli çevre il ve ilçelerden can dostlarımızın ilçemize gelişi güzel bir şekilde bırakıldıklarına şahit olmaktayız. Bu can dostlarımız da doyurularak, oluşturduğumuz geçici bakım evinde tedavileri yapılmaktadır. Bizimle ilgisi olmayan, sadece günü kurtarmak adına ucuz siyaset peşinde koşanların tuzağına Gerede Belediyesi olarak düşmemekte kararlıyız. Sokaktaki dostlarımız yalnız değildir. Sosyal belediyecilik gereği yasaları da dikkate alarak onların yanında olmaya devam edeceğiz."