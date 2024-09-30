Geri manevra yaparken 40 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Gümüşhane’de geri manevra yapan pikap 40 metrelik uçuruma yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.
Feci kaza, sabah saatlerinde Gümüşhane merkez Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Kent Ormanı yolunda dar virajda geri manevra yapan 29 AD 445 plakalı pikapın sürücüsü Yaşar Şahin aracın kontrolünü kaybedince pikap 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Pikabın içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Yavuz, 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #112 Acil #Gümüşhane
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