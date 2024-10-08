Germencik’te minibüs ile çekici çarpıştı: 3 yaralı

Aydın’ın Germencik ilçesinde ışık ihlali yaptığı iddia edilen çekici ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Germencik’te minibüs ile çekici çarpıştı: 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 09:13

Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi girişinde, yeşil ışıkta Ortaklar Mahallesi istikametine seyir halinde olan bir minibüs, karşı şeritten ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve mahalleye dönüş yapan 09 AEG 509 plakalı çekiciye çarptı.

Minibüste bulunan sürücü ve iki yolcu kazada yaralandı. Çekicinin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan çekici sürücüsü ise kısa sürede yakalandı. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.


Etiketler: #Minibüs

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