Gezi Direnişi'nin 13. yılında TİP'ten mesaj: 'Can Atalay ve tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz'

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Gezi Direnişi'nin 13'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

"KARANLIK GİDECEK, GEZİ KALACAK"

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"'Üç beş ağaç' değil; doğa, adalet ve özgürlük meselesi: Gezi Direnişi 13 yaşında. Biber gazıyla, copla, şiddetle yenemedikleri Gezi ruhu; meydanlarda süren adalet mücadelesinde, özgürlük ve emek kavgasında yaşıyor. Gezi'de ölümsüzleşenleri saygıyla anıyor, Can Atalay ve tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz. Karanlık gidecek, Gezi kalacak."