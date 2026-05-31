Gezi Direnişi'nin 13. yılında TİP'ten mesaj: 'Can Atalay ve tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz'

31.05.2026 14:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
TİP'ten Gezi eylemlerinin 13'üncü yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Biber gazıyla, copla, şiddetle yenemedikleri Gezi ruhu; meydanlarda süren adalet mücadelesinde, özgürlük ve emek kavgasında yaşıyor. Gezi'de ölümsüzleşenleri saygıyla anıyor, Can Atalay ve tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz" denildi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Gezi Direnişi'nin 13'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

"KARANLIK GİDECEK, GEZİ KALACAK"

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"'Üç beş ağaç' değil; doğa, adalet ve özgürlük meselesi: Gezi Direnişi 13 yaşında. Biber gazıyla, copla, şiddetle yenemedikleri Gezi ruhu; meydanlarda süren adalet mücadelesinde, özgürlük ve emek kavgasında yaşıyor. Gezi'de ölümsüzleşenleri saygıyla anıyor, Can Atalay ve tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz. Karanlık gidecek, Gezi kalacak."

İlgili Konular: #TİP #Can Atalay #Gezi Direnişi

DEM Parti'den Gezi Direnişi mesajı Gezi Direnişi'nin 13'üncü yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan DEM Parti, "Demokratik bir Türkiye, Gezi'nin ortaya koyduğu çoğulcu ve özgürlükçü ruhun yaşatılmasıyla mümkündür. Gezi'de yaşamını yitirenleri saygı ve özlemle anıyoruz" ifadesini kullandı.
Gezi Direnişi 13 yaşında Gezi Direnişi’nin üzerinden 13 yıl geçti. Taksim Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilerek Topçu Kışlası ve alışveriş merkezi yapılmasına karşı milyonlarca kişi eylemlere katıldı.
Can Atalay'dan 'Gezi Direnişi' mesajı: 'Özgür bir Türkiye yürüyüşümüzü sürdüreceğiz' Cezaevinde tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay, Gezi direnişinin 13. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Atalay, "Cumhuriyetimizi demokratikleştirerek eşit ve özgür bir Türkiye yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" dedi.