Geziye giderken karda mahsur kalan turistler kurtarıldı
Bitlis'te Nemrut Krater Gölü'ne gitmek isteyen ve kar nedeniyle mahsur kalan bir grup yerli turist, ekiplerce kurtarıldı.
Bitlis'te yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Tatvan ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Nemrut Krater Gölü’ne gezi amaçlı giden 14 kişilik yerli turist kafilesinin araçları yolda kara saplandı.
EKİPLER SEVK EDİLİDİ
Turistlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları üzerine, bölgeye AFAD, Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Özel İdare ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler arazi araçlarıyla mahsur kalan turistleri bulundukları yerden alarak şehir merkezine getirdi.
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