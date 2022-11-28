İstanbul'a 10 ayda 13 milyon turist geldi

28 Kasım 2022 Pazartesi, 17:20

İstanbul’a ekim ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak, 1 milyon 584 bin 692 oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti bu yılın 10 ayında toplam 13 milyon 372 bin 526 turist ziyaret etti.

İstanbul, bu yılın ekiminde 1 milyon 584 bin 692 turisti ağırlarken geçen yılın aynı ayında ise 1 milyon 152 bin 771 kişinin kente geldiği hesaplandı. Buna göre ekimde gelen turist sayısı, 2021’in aynı ayına göre 431 bin 921 kişi arttı.

Böylece bu ekimde ağırlanan turist sayısının geçen yıla göre yüzde 37 arttığı belirlendi.

Kentte ekimde 1 milyon 538 bin 452 kişi hava, 46 bin 240 kişi ise deniz yoluyla kente ulaştı. İstanbul’a hava yoluyla gelenler geçen yıla göre yüzde 34, deniz yoluyla gelenler yüzde 1033 artış gösterdi.

İstanbul’a ekimde Atatürk Havalimanı’ndan 1919, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 445 bin 996, İstanbul Havalimanı’ndan 1 milyon 90 bin 537 kişi giriş yaptı.

Kente, Tuzla Limanı’ndan 1803, Karaköy Limanı’ndan 37 bin 727, Sarayburnu Limanı’ndan 4 bin 350, Zeytinburnu Limanı’ndan 1047, Ambarlı Limanı’ndan 179, Haydarpaşa Limanı’ndan 1060, Marmara Limanı’ndan 33, Pendik Limanı’ndan 41 yabancı ziyaretçi ulaştı.

Kente gelen turistlerin yüzde 68,82’si İstanbul Havalimanı, yüzde 28,14’ü Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullandı.

RUSLAR İLK SIRADA

Geçen ay olduğu gibi bu ay da İstanbul’a gelen turistler arasında 185 bin 339 kişiyle Ruslar ilk sırada yer aldı.

Rusya’yı sırasıyla 116 bin 219 turistle Almanya, 94 bin 579 turistle İran, 72 bin 428 turistle ABD, 62 bin 510 turistle İngiltere, 55 bin 389 turistle Fransa, 48 bin 999 turistle Suudi Arabistan, 40 bin 788 turistle İtalya, 40 bin 108 turistle İsrail, 33 bin 691 turistle Irak, 31 bin 740 turistle Özbekistan, 29 bin 172 turistle İspanya, 28 bin 676 turistle Ürdün, 27 bin 624 turistle Fas, 26 bin 995 turistle Hindistan takip etti.

İstanbul’u ekimde ziyaret edenlerin yüzde 11,70’ini Ruslar, yüzde 7,33’ünü Almanlar, yüzde 5,97’sini İranlılar, yüzde 4,57’sini ABD’liler, yüzde 3,94’ünü İngilizler oluşturdu.

Ekimde, İstanbul’a 194 ülkeden turist gelirken Tonga ve Solomon Adaları’ndan birer kişi, Nauru ve Makao’dan ikişer kişi kenti ziyaret etti.

İstanbul’a, 2018’in Ekim ayında 1 milyon 230 bin 70, 2019’un Ekim ayında 1 milyon 347 bin 554, 2020’nin aynı döneminde ise 533 bin 405 turist gelmişti.