Giresun'da ‘Zamlar geri alınsın’ mitingi düzenlendi

04 Şubat 2022 Cuma, 04:00

CHP Giresun İl Başkanlığı’nca Atapark’ta düzenlenen “Zamlar geri alınsın” protesto mitingi İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Sol Parti, sivil toplum örgütleri, esnaf odaları temsilcileri ve yurttaşların katılımıyla gerçekleşti.

CHP İl Başkanı Fikri Bilge, elektrik faturalarının zam değil, soygun olduğunu söyleyerek, zamların geri çekilmesini istediklerini ifade etti. İYİ Parti İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu ise “Esnaf bu faturaları ödeyemez. Artık çare bulunmalı” dedi. Açıklamaların ardından yurttaşlar faturalarını yakarak zamlara tepki gösterdi.