Gnocchi (Niyokki) makarna malzemeleri nelerdir? Niyokki nasıl yapılır? Niyokki makarnası nerenin yemeği, kaç kalori...
Gnocchi, İtalyan mutfağından çıkıp, dünyaya yayılan bir yemektir. İnternette çok aratılan Gnocchi yani okunuşuyla niyokki makarna, temelini patatesten alır. Peki, Gnocchi (Niyokki) makarna malzemeleri nelerdir? Niyokki nasıl yapılır? Niyokki makarnası nerenin yemeği, kaç kalori...
İtalyan mutfağının klasik hamur işi tatlarından biri olan Gnocchi 'Niyokki', yapımı oldukça pratik yemeklerden biri. Oldukça merak edilen lezzetin en özel tarifini sizler için derledik. İşte tüm ayrıntılarıyla Niyokki tarifi...
GNOCCHİ (NİYOKKİ) MALZEMELERİ NELERDİR?
Makarna hamuru için:
- 1 kg patates
- 2 tane yumurta
- 2 yemek kaşığı toz halinde parmesan peyniri
- 1 su bardağı irmik unu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi
Domates sosu için:
- 1 kg domates
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet küçük boy havuç
- 3 yaprak fesleğen
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı tane karabiber
- 1 dal ada çayı
- 6 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri için:
- 1 su bardağı rendelenmiş tulum peyniri
NİYOKKİ NASIL YAPILIR?
- Bol suda yıkadığınız kabuklu patatesleri orta ateşte yumuşayana kadar haşlayın.
- Kabuğunu soyup pürüzsüz bir püre haline getirdiğiniz patateslere; yumurta, toz parmesan peyniri, irmik unu, tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve rendelenmiş muskat cevizi ilave edin.
- Tüm malzemeyi yoğurarak, yumuşak bir hamur elde edin.
- Mutfak tezgahını hafifçe unlayın. Hazırladığımız hamuru yarım cm kalınlığında açtıktan sonra ince şeritler halinde kesin. Hazırladığınız şeritlerden küp şeklinde dilimler elde edin.
- Hafif bir şekilde unlayıp, çatalın arka yüzeyinde döndürerek şekil verin. Sonra temiz bir bez serilmiş tepsi üzerine birbirine yapışmayacak şekilde dizin.
- Domates sosu hazırlamak için; kabuğunu soyduğunuz domates, havuç ve kuru soğanı küçük parçalar halinde küp küp doğrayın.
- Fesleğen yaprakları, tuz, taze çekilmiş tane karabiber kattığınız domates sosunu mutfak robotunda püre haline gelene kadar çektirin.
- Zeytinyağını bir sos tavasında yanmadan kısık ateşte kızdırın. Ada çayını katıp aromasını yağa verdikten sonra alın. Hazırladığınız püre domates sos karışımını, kısık ateşte koyu bir kıvam alana kadar kaynatın.
- Patates hamurundan hazırladığınız mantıları, derin bir tencerede bulunan kaynar suda bir kaç partide tek tek atın. 6-8 dakika kadar haşlayın.
- Suyunu süzdürdüğünüz haşlanmış patates makarnalarını, kaynamakta olan sos tenceresine alın.
- Sosuyla özleşen gnocchileri servis tabaklarına paylaştırın. Rendelenmiş tulum peyniri ilavesiyle bekletmeden servis edin.
NİYOKKİ KAÇ KALORİ?,
100 gram Niyokki içinde yaklaşık 133 kalori barındırır.
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