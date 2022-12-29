Göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden 16 yaşındaki Dilber yaşamını yitirdi
Gaziantep'te annesi ile birlikte çöp atmak için dışarıya çıkan 16 yaşındaki Dilber Öztürkmen'in göğsüne maganda kurşunu isabet etti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç kız, 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Gaziantep'te 16 Aralık Cuma günü sabah saatlerinde annesiyle birlikte çöp atmak için dışarıya çıkan Dilber'in göğsüne yorgun mermi isabet etti.
Genç kızın göğsünde acı olduğunu ve kan geldiğini gören anne Necla Öztürkmen, 112 ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Dilber Öztürkmen, hastaneye kaldırıldı.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Dilber Öztürkmen, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Genç kızın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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