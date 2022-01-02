Göz gözü görmüyor, sürücülerin zor anları
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle hayat adeta durma noktasına geldi.
Günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından, Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı durma noktasına getirdi.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.
Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
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