Yayınlanma: 20.03.2025 - 19:55

Güncelleme: 20.03.2025 - 19:56

Türkiye’de gözaltı süresi ve yasal prosedürler, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenir. Gözaltına alınan kişilerin hakları ve sürecin işleyişi yasalarla belirlenmiş durumda. Peki, gözaltı süresi ne kadar? Gözaltı süresi 48 saat mi?

GÖZALTI SÜRESI KAÇ SAAT?

Mevcut düzenlemelere göre, gözaltı süresi genel olarak 24 saatle sınırlı. Ancak suçun birden fazla kişiyle işlenmesi halinde bu süre 48 saate kadar uzatılabilir.

Özel durumlarda ise süreler değişiklik gösterebilir. Özellikle terör suçları söz konusu olduğunda, savcılığın talebi ve hakimin onayıyla gözaltı süresi 4 güne kadar çıkabilir. Olağanüstü hal (OHAL) dönemlerinde ise yasal düzenlemelerle bu sürenin daha da uzatılması mümkün olur.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILABİLİR Mİ?

Yetkililer, gözaltı süresi dolmadan 24 saatlik ek süre talep edebilir. Hakim onayıyla birlikte bu süre en fazla 4 güne kadar uzatılabilir. Örgütlü suçlar ve terör soruşturmalarında ise daha uzun gözaltı süreleri uygulanabilir.

GÖZALTI PROSEDÜRÜ NASIL İŞLER?

Yetkili birimler, suç işlendiğine dair makul şüphe olması durumunda kişiyi gözaltına alabilir. Gözaltına alınan kişinin avukat talep etme ve susma hakkı gibi temel hakları bulunur.

Gözaltı süresinin sonunda, kişi savcılığa sevk edilir. Savcılık incelemesi sonrası serbest bırakılma, adli kontrol veya tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilme gibi süreçler devreye girer.

KİŞİNİN AVUKATLA GÖRÜŞME HAKKI VAR MI?

CMK'ya göre, gözaltına alınan herkesin avukatıyla görüşme hakkı bulunur. Ancak terör suçları ve örgütlü suçlarda bu hak, yasalar çerçevesinde 5 gün süreyle kısıtlanabilir.