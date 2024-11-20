Gri kategoride aranan Kadir Çelik, MİT operasyonuyla yakalandı!
MİT, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, terör örgütü PKK ile faaliyet yürüttüğü tespit edilen MKP üyesi terörist Kadir Çelik'i, bir Orta Doğu ülkesinde yakaladı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'ye yönelik sansasyonel eylem arayışında olduğu tespit edilen ve terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi terörist Kadir Çelik'i yakalamak için bir Orta Doğu ülkesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan terörist Çelik, Türkiye'ye getirilerek emniyet güçlerine teslim edildi.
Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 2011-2016 yılları arasında İstanbul'da MKP'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen terörist Çelik'in, Okmeydanı'nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırıya katıldığı belirlendi.
Türkiye'deki illegal faaliyetlerinden sonra 2016'da Irak'ın kuzeyine geçen terörist Çelik'in, MKP ile PKK arasındaki işbirliği bağlantısıyla Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında suikast eğitimi aldığı, 2018'den itibaren Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurlarıyla koordineli silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
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