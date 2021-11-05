Gümrükçü: Geleceğimizi ortak akılla kuruyoruz
Çiğli Belediyesi ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşmanın sağlanması amacıyla mesleki iş birliği protokolüne imza attı.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Özhan Kaynarca arasında imzalanan protokol doğrultusunda, yapılaşma çalışmalarının; mühendislik hizmetleri, bilimsel ve teknik esaslar ile mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi amacıyla teknik iş birliği yapılacak. Bunun yanı sıra inşaat yapılacak parseller ile komşu parsellerin mevcut mülkiyet haklarının korunması, yeni mülkiyet ve kullanma haklarının imar, tapu ve kadastro mevzuatlarına uygun ve eksiksiz olarak kurulması amaçlanıyor.
İmzalanan protokol ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, “Belediyemizin teknik uzmanlık gerektiren hizmetleriyle ilgili meslek odalarıyla iş birliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevre Mühendisleri Odasının ardından şimdi de Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile protokol imzaladık. Hazırlamış olduğumuz plan ve projelerin; planlı kentleşme, kamu yararı, kültür, doğa ve çevre değerlerinin korunması noktasında mevzuata uygunluğunun incelenmesi adına Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesinden bilimsel destek alacağız. Böylece Çiğlimizin geleceğinin sağlıklı bir şekilde inşa edeceğiz. Gösterdikleri dayanışmadan ötürü Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Özhan Kaynarca ve oda yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
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